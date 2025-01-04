04 января 2025, 23:53

Двухлетний ребенок привез из Таиланда в Россию опасный вирус

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Семья с двухлетним ребенком отдыхала в Таиланде. После возвращения в Екатеринбург у него обнаружили вирус Коксаки, сообщило Ura.ru.

Источник издания рассказал, что симптомы вируса в виде высокой температуры и сыпи проявились у ребенка дома. Родители вызвали врачей, которые провели необходимые исследования. Выяснилось, что у него вирус Коксаки.

Сейчас болезнь у ребенка протекает как обычная ветрянка. Однако у этого вируса есть риск развития менингита с летальным исходом. Симптомами болезни Коксаки являются небольшие язвочки, которые появляются на ладонях и во рту. Иногда может наблюдаться рвота, диарея и боль в горле.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Роспотребнадзор открыл горячую линию. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти. После инфекцию выявили в девяти регионах страны.

Дети Болезни Семья Врачи Таиланд Вирусы Вирус Коксаки
05 января 2025, 00:14
Врачи в Китае забили тревогу из-за вспышки нового метапневмовируса
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Вспышку метапневмовируса человека (hMPV) зафиксировали в Китае. Врачи уже бьют тревогу из-за того, что заболевание создало для них значительную нагрузку, сообщило Daily Star.

Пациенты поступают в больницы с ознобом, кашлем, болью в горле, слабостью и головокружением. Наиболее восприимчивы к инфекции дети, что делает их особенно уязвимыми.

Кроме того, в Китае продолжают распространятся грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим население страны призвали соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук.

Ранее ученые назвали 11 заболеваний, которые могут стать источниками новых пандемий в 2025 году. В этом списке оказались холера, чесотка, птичий грипп и корь. В связи с этим врачам нужно быть особо внимательными, чтобы не пропустить начало возможного распространения опасных инфекций.

Дети Грипп Врачи Китай Птичий грипп
04 января 2025, 23:44
Публичная пощечина? Почему визит Бербок в Сирию назвали позором
Unsplash
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Внезапный визит европейской делегации в Сирию подошел к концу. Однако политические итоги не так заинтересовали публику, как прием дорогих гостей. Лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. В том, почему так произошло, разобрался 360.ru.

Визит Бербок в Сирию Бербок прилетела в Дамаск с Кипра на военно-транспортном самолете Airbus A400M. Кадры встречи немецкой делегации из аэропорта разлетелись по интернету. Увидевшие министра представители Сирии приложили ладонь к груди, дав понять, что не намерены пожимать женщине руку.

Все повторилось на переговорах. Аш-Шараа подошел к гостям, но подал руку только министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро, который прибыл из Ливана. С Бербок он ограничился кивком и прикладыванием ладони к груди.

Немецкий политолог, бывший глава Фонда науки и политики Фолькер Пертес счел отказ в рукопожатии плохим знаком. Он выразил надежду на то, что в новой Сирии пересмотрят правила.

«Это нехорошо, даже если мы знаем это по другим странам, где у власти находятся крайне консервативные исламские мужчины: например, в Иране, а до некоторого времени назад и в Саудовской Аравии», - сказал он.

Некоторые политики увидели в произошедшем нечто большее, чем несоблюдение светского протокола. Член бундестага Севим Дагделен заявила, что Аш-Шараа унизил Бербок.

Позднее Бербок заявила журналистам, что ждала от сирийских властей нечто подобное. Однако такое поведение ее все равно не устроило.

«Как только я прибыла, мне было понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий. <…> Сейчас нам нужен политический диалог, включающий все этнические и религиозные группы, включая всех людей, особенно женщин в этой стране», - заявила министр.

Бербок и Барро стали первыми министрами иностранных дел стран ЕС, побывавшими в Сирии после отставки экс-президента Башара Асада. Но основные темы визита отошли на второй план.

На переговорах с Аш-Шараа глава МИД Германии назвала соблюдение прав женщин показателем свободы общества и дала понять, что Европа не станет спонсором новых исламистских структур.

Реакция общественности К власти в Сирии пришли радикалы, напомнил 360.ru военный корреспондент Александр Харченко. Бербок знала об этом, но прилетела с непокрытой головой. По его мнению, министр сама проявила неуважение к принимающей стороне, а Аш-Шараа показал ей, кто в доме хозяин.

«Если вы возьмете аккаунты сторонников пришедшей новой власти, они радикалы. И они на своих видеостримах, например, когда выходят на улицы, стараются, чтобы женщины даже не попадали на кадры. То есть не то что за руку здороваться», - сказал он.

Несмотря на это, правящие элиты в Германии сочли этот визит успешным. Немецкий политолог Александр Рар заявил , что именно так итоги поездки презентовала местная пресса.

«Все немецкие СМИ считают, что она очень правильно там отвоевала „либеральные ценности“, строго говорила с исламистами», - сказал он.

Сирийское правительство заинтересовано в сотрудничестве, уверены в Германии. Рар заявил, что оно не откажется от европейских вливаний.


Германия Сирия
04 января 2025, 22:07
Канцлер Австрии уйдет в отставку из-за провала переговоров коалиции
РИА «Новости»
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер покинет свой пост из-за провала переговоров о создании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его официальном аккаунте в соцсети X.

Нехаммер является не только канцлером республики, но лидером АНП.

По его словам, они вели с социал-демократами долгие и честные переговоры, но не смогли договориться по ключевым пунктам.

Его же партия придерживается своих обещаний, поэтому не согласится с мерами, направленными «против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов». Нехаммер добавил, что АНП прекратила переговоры с СДПА и не будет их продолжать.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», - заявил канцлер.

Прошлой осенью Нехаммер допускал, что посетит с визитом Москву или Киев в случае снижения военной активности.

Австрия Отставки Европа Переговоры Запад
04 января 2025, 21:51
«Показал, кто в доме хозяин». Почему Бербок осталась без рукопожатия в Сирии
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Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок оказали в Дамаске не самый теплый прием. Встретивший европейскую делегацию лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать ей руку. Почему был нарушен протокол, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Александр Харченко.

«Сразу могу вам сказать по поводу этого рукопожатия. Все СМИ гадают, почему же так? Может, это неуважение к Германии? Может быть, заигрывание с Францией? Ничего подобного в этом нет», - заявил он.

Харченко напомнил, что к власти в Сирии пришли радикальные исламисты. Даже в своих аккаунтах в соцсетях повстанцы стараются не показывать женщин. К тому же Бербок, по мнению собеседника 360.ru, повела себя некорректно по отношению к принимающей стороне.

«Она проявила неуважение к этому человеку, потому что даже не покрыла голову. Это уже пощечина новым властям Сирии, потому что все прекрасно знают их бэкграунд - они ни в коем случае не изменились», - заявил Харченко.

Сторонники, по его мнению, восприняли бы привычное для Бербок приветствие как предательство. Эти люди на протяжении 13 лет боролись, поднимали знамена с радикальными лозунгами, а их лидер пожал руку непокрытой женщине, феминистке и представительнице другой веры.

«Понимаете, это сошлись две непримиримых идеологии. И вот товарищ Шараа, он же Шуани, прямо показал, кто в доме хозяин и кто к кому приехал в гости», - сказал Харченко.

Саму Бербок такой прием не удивил. Он сказала журналистам, что ожидала нечто подобное, но на закрытой части переговоров с лидером сирийской администрации призвала расширить права женщин.

Германия Сирия Женщины Ислам

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