13 июня 2024, 02:50

Двух уроженцев России арестовали в США за экспорт техники в обход санкций

РИА «Новости»
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Минюст США предъявил обвинения двум американцам российского происхождения за попытку поставлять в РФ снегоуборочную технику в обход санкций. Подозреваемые арестованы, сообщило ведомство на официальном сайте.

Под арестом оказались 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон. Выходцев из России обвинили в сговоре с целью поставки в РФ снегоуборочной техники через посредническую компанию в Гонконге в обход американских санкций.

В минюсте уточнили, что вся предназначенная для экспорта техника задержана. В случае признания виновными мужчинам может грозить по 20 и более лет тюремного заключения.

США запретили своим гражданам и компаниям оказывать ряд IT-услуг в России. Ограничения коснулись дизайнерских и консалтинговых услуг в сфере информационных технологий, облачных услуг для ряда категорий ПО и услуг IT-поддержки.

США Экспорт Санкции Россия Аресты
13 июня 2024, 03:16
Вооруженная женщина забаррикадировалась в здании ФБР в США
РИА «Новости»
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В Сиэтле вооруженная женщина забаррикадировалась в здании ФБР. Полиция пытается связаться с ней, сообщил Telegram-канал Shot.

Десятки полицейских оцепили здание на Третьей авеню. Они пытаются уговорить женщину, забаррикадировавшуюся в офисе ФБР, сложить оружие и сдаться. По информации канала, американка не выдвинула никаких требований, также неизвестно, есть ли в помещении заложники и пострадавшие.

Переговорщики пытаются связаться с женщиной при помощи громкоговорителя.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила ФБР в попытке покушения на экс-президента Дональда Трампа. Речь идет об обыске в его резиденции в Мар-а-Лаго.

США ФБР Женщины Оружие Полиция
13 июня 2024, 01:49
Россию не пригласили на церемонию в Нормандии из-за Байдена
РИА «Новости»
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Приглашение России на мероприятия, приуроченные к 80-летию высадки союзников Нормандии отменили из-за американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил журналист из США Сеймур Херш на площадке Substack.

«Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но „по настоянию“ администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено», - сказал он.

Херш выразил недоумение из-за этой ситуации. Он отметил, что смерть 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне была очень весомым поводом для предоставления места российским представителям на памятных мероприятиях.

Ранее лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур напомнил, что именно советские воины победили гитлеровскую армию. Американцы смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу только после победы русских. Он призвал не забывать о вкладе России.

США Россия Армия Джо Байден
13 июня 2024, 01:01
В Госдуме допустили, что Мосбиржа введет новый формат работы с долларами
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После ввода санкций со стороны США могут произойти изменения формата работы Московской биржи с долларом. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Lenta.ru.

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», - сказал он.

Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится некоторое время. Мосбирже придется составить новый регламент. Также есть вероятность, торги переместят на другую площадку.

Ранее стало известно, что Мосбиржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро. На такие меры пришлось пойти из-за введенных санкций США. При этом на срочном рынке торги продолжат проводить в штатном режиме.

США Доллары США Санкции Работа Мосбиржа
13 июня 2024, 00:36
ФРС США в шестой раз подряд сохранила базовую ставку
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Федеральная резервная система США в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом ФРС сообщила в пресс-релизе.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. <…> Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам», - сказано в сообщении регулятора.

Для реализации этих целей ФРС решила не повышать процентную ставку. Об этом ранее говорило большинство аналитиков.

В конце мая конгрессмен-республиканец предложил распустить ФРС из-за инфляции и девальвации доллара. Член палаты представителей обвинил во всем Федрезерв.

США Доллары США Инфляция

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