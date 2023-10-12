Двух украинцев задержали в Польше за организацию нелегальной миграции

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«Сотрудники пограничной службы в Подляском воеводстве арестовали двух курьеров с Украины, которые незаконно перевозили в Германию из Латвии 20 иностранцев», - отметили журналисты.

По данным источника, нелегальных мигрантов везли в двух автомобилях на регистрационных номерах Латвии. Их остановили для проверки документов на посту.

«В одной из машин находились два пакистанца и восемь граждан Индии. В другой - сомалиец, два египтянина, два иракца и пять граждан Йемена», - уточнила радиостанция.

Нелегалов отправили обратно в Литву в рамках административного выдворения. Украинцам предъявили обвинение в организации незаконного пересечения границы, теперь им грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Ранее в немецкой полиции сообщили, что граждане Украине стали лидерами в списке контрабандистов , отправляющих в ФРГ нелегальных рабочих из других стран.