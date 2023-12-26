Двух сотрудников посольства Франции в Баку объявили персонами нон грата

Западные страны поставили Сербию перед непростым выбором, заставляя страну отказаться от сотрудничества с Россией. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, Сербия оказалась перед жестким условием - отдавать предпочтение не гармоничному сочетанию путей развития в соответствии с национальными интересами населения страны, а выбирать между Западом и Россией. Сейчас же вопрос, с точки зрения Захаровой, сформулировали по-другому и поддержку российской стороны исключили.

«Последние корректировки - мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что в такие же рамки в свое время загнали Украину.

Вечером 24 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили беспорядки в Белграде. Таким образом они выразили несогласие с итогами внеочередных парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться».

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко указывал на роль Запада в этих беспорядках. По словам дипломата, западные страны раскручивают в Сербии протесты по стандартным лекалам.