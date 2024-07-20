Двух россиян поместили в тюрьму за организацию нелегального хаджа в Мекку и Медину
В Саудовской Аравии двух россиян отправили в тюрьму за организацию нелегального паломничества в Мекку и Медину. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев.
«Получивший реальный срок в один год и 10 месяцев житель Дагестана находится в пригороде Мекки», - уточнил собеседник агентства.
Второй россиянин, по его данным, ожидает своей участи в Медине. После отбывания срока оба могут получить пожизненный запрет на въезд в страну.
Асуев подчеркнул, что у этих «организаторов бюджетного хаджа» обнаружили множество подделанных бейджиков не только российской хадж-миссии, но и министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.
«Тюремный срок они проведут Саудовской Аравии. Экстрадиции на родину не будет - между странами нет соответствующей договоренности», - указал он, добавив, что российских дипломатов к заключенным не пустили.