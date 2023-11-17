17 ноября 2023, 14:52

Двух поляков на надувной лодке задержали на границе с Белоруссией

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В Брестском районе Белоруссии пограничники задержали двух поляков, которые пытались пересечь границу на надувной лодке. Об этом сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета республики.

Мужчин поймали на берегу реки Буг. Один из задержанных рассказал, что он и его подельник пытались перевезти в Белоруссию контрабанду. Поляков поместили в изолятор временного содержания Брестской погрангруппы.

«Ночью 16 ноября в Брестском районе пограничники выявили двух граждан Польши», - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Госпогранкомитета добавили, что польские пограничники быстро реагируют на присутствие неизвестных у границы. Но на этот раз никакой реакции от силовиков не последовало.

В октябре белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей двух беженцев из Ирана. Один из них оказался мертвым. Оставшийся в живых мужчина рассказал, что попал в Белоруссию из Польши. По его словам, их с другом задержали польские силовики, избили и держали на холоде без еды и воды.

Белоруссия Мигранты Польша
17 ноября 2023, 14:49
Израиль и ХАМАС договорились ввести трехдневное перемирие — СМИ
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Руководство Израиля и палестинское движение ХАМАС провели переговоры и согласились ввести трехдневное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Благодаря временному прекращению огня в палестинский анклав передадут гуманитарную помощь. Обе стороны конфликта на Ближнем Востоке приняли решение помочь обеспечить мирных жителей водой, медикаментами и продуктами питания. Израиль также одобрил ввоз на территорию анклава «ограниченного количества топлива» с условием, что поставки проконтролирует ООН.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал стороны конфликта в секторе Газа решить гуманитарные проблемы , которые «буквально кричат» в регионе. Глава МИД заявил, что Россия настаивает на прекращении боевых действий, из-за которых погибают мирные жители.

По данным Минздрава Палестины, в анклаве прекратили работать 26 из 35 больниц.

Медицинские учреждения испытывают нехватку лекарств, воды и топлива.

Правозащитники Human Rights Watch призвали ЦАХАЛ прекратить обстрел больниц в секторе Газа. Они назвали атаки незаконными, потому что из-за ударов страдают мирные жители и система здравоохранения региона.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 ноября 2023, 14:41
Израиль и ХАМАС почти договорились об освобождении 50 заложников — СМИ
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В ближайшее время Израиль и палестинское движение ХАМАС могут заключить соглашение об обмене заложниками по схеме 50 на 50 и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщили источники телеканала Al Arabiya.

По их информации, несмотря на новости о прекращении переговоров , власти Израиля и ХАМАС близки к заключению соглашения об обмене некоторыми заложниками. Боевики освободят 50 пленников, захваченных в начале октября, в обмен на 50 женщин и детей. Кроме того, по условиям сделки, в сектор Газа пропустят гуманитарную помощь.

Россия призвала прекратить огонь в секторе Газа , Совбез ООН потребовал устроить гуманитарную паузу для поставки продовольствия и эвакуации детей. Открытие нового коридора начали обсуждать с Кипром. Он заработает наряду с египетским пунктом пропуска «Рафах», через который за несколько дней прошли сотни россиян.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 ноября 2023, 14:25
Ограждения установят на финско-российской границе в ночь на 18 ноября
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На финско-российской границе в ночь на 18 ноября установят ограждения. Об этом сообщил погранотряд Юго-Восточной Финляндии.

После этого станет невозможным пересечение контрольно-пропускных пунктов «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

«Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства», - сообщили пограничники.

Финские власти решили закрыть КПП на границе с Россией из-за ухудшения ситуации с мигрантами. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Решение правительства Финляндии вызвало беспокойство у российского посольства. Дипломаты заявили, что ожидают разъяснений от финского МИД относительно практических аспектов реализации этой меры. Ответные шаги российской стороны проработают в том числе исходя из полученной информации.

Финляндия Россия
17 ноября 2023, 14:10
Высокопоставленный палестинский чиновник умер в секторе Газа — СМИ
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Один из лидеров движения ХАМАС, вице-спикер Законодательного совета Палестины Ахмед Бахар умер в секторе Газа. Он получил смертельные травмы во время атаки Армии обороны Израиля, сообщило агентство MAAH.

«В пятницу в секторе Газа было объявлено, что Ахмед Бахар <…> скончался от ран, полученных во время предыдущего израильского рейда», - сообщили журналисты.

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем об освобождении более 200 заложников, взятых во время нападения 7 октября. Посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил, что боевики не предоставили список выживших пленников.

Израильские военные взяли под контроль север сектора Газа. Последние операции провели в больнице «Аш-Шифа» , резиденции руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лагере беженцев «Нусейрат». Большинство медучреждений анклава закрылось.

Чиновники Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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