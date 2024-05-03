03 мая 2024, 00:32

Двух пассажиров высадили с рейса в Египет из-за агрессивного поведения

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Два хулигана начали скандалить в самолете и в итоге сорвали рейс в Египте. Как сообщило издание Daily Record, виновников конфликта арестовали полицейские, остальные пассажиры аплодировали и пели песни во время процесса.

Скандал разгорелся на рейсе EasyJet из Глазго в Хургаду. Пара, летевшая вместе, начала ругаться друг с другом, а потом с другими. Они оскорбляли попутчиков и членов экипажа. Весь диалог вели только на повышенных тонах. В итоге пилоты экстренно посадили самолет в Греции, чтобы решить ситуацию.

Агрессивных пассажиров высадили из лайнера с помощью полицейских. Когда правоохранители выводили дебоширов, остальные попутчики скандировали: «Ура!» Ранее сотрудники авиакомпании Westjet высадили с рейса из Мексики пассажирку, потому что женщина часто ходила в туалет. У нее было расстройство желудка. Она опубликовала пост об этом в соцсетях и рекомендовала подписчикам не лететь в самолете, если у них возникнут подобные проблемы со здоровьем. Пост прокомментировала профессиональная стюардесса, которая объяснила, почему действия работников оказались правильными.

Два хулигана начали скандалить в самолете и в итоге сорвали рейс в Египте. Как сообщило издание Daily Record , виновников конфликта арестовали полицейские, остальные пассажиры аплодировали и пели песни во время процесса.

Египет Скандалы Соцсети Женщины Самолеты
03 мая 2024, 12:34
Плавучие электростанции Китая насторожили Госдеп и Пентагон
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Китай создаст плавучие атомные электростанции в Южно-Китайском море. Американские военные увидели в этом угрозу, так как такие реакторы смогут подпитывать не гражданские, а военные объекты, сообщила газета The Washington Post.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», - заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

Он предупредил, что Китай намерен использовать плавучие реакторы для усиления военного контроля над Южно-Китайским морем. Джон Акилино уверен, что реализация проекта дестабилизирует обстановку в регионе. Высокопоставленный представитель Госдепартамента согласился с адмиралом. Он сказал журналистам, что США обеспокоены развертыванием китайских плавучих АЭС.

Проектирование плавучих ядерных энергетических реакторов началось в 2010 году. Их энергию планировали задействовать в разведке нефти и опреснении морской воды. Журналисты заявили, что искусственные острова в Южно-Китайском море вместе с платформами АЭС удастся использовать в военных целях - для бесперебойного проведения учений.

Посольство Китая в США обвинило Белый дом в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море. Дипломаты заявили о планах разрешить территориальные конфликты путем переговоров.

США Международные отношения Китай АЭС
03 мая 2024, 12:24
Западный политик пригрозил отрезать Россию от Калининграда
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
России следует «ограничить» доступ к Калининградской области. Об этом заявил кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, его процитировало издание Verkkouutiset.

Он подчеркнул, что из-за Калининграда якобы происходят помехи в работе GPS, поэтому экипажи европейских самолетов сталкиваются с трудностями в навигации.

«Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» - предложил финский политик.

Ранее Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в том , что она якобы подавляет сигналы GPS и создает помехи для навигации самолетов. По данным газеты Financial Times , из-за сбоев развернулись два финских борта.

Глава GPS главы МИД Эстонии Маргус Цахкна предположил, что сигналы GPS глушатся из Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, сообщила «Газета.ru».

Самолеты Россия Работа Европарламент Калининград
03 мая 2024, 11:43
Страны Евросоюза испугались обратного эффекта конфискации активов России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Члены Евросоюза опасаются изымать замороженные активы России по нескольким причинам. В случае переговоров с Украиной страна попросит заложенные деньги обратно, а другие государства потребуют выплаты репараций за конфликты прежних лет, сообщило издание Financial Times.

Немецкий чиновник заявил о существовании финансовых рисков при использовании доходов от замороженных активов в качестве залога для кредитов или облигаций на помощь Украине. По его словам, в случае мирных переговоров Россия потребует свои деньги обратно, а Евросоюз не сможет их вернуть.

«Может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого, если вы уже заложили эти активы», - предупредил он.

Кроме того, на Западе опасаются, что изъятие российских активов в пользу Украины вызовет «шквал репарационных требований». Например, страны, пострадавшие от двух мировых войн, потребуют возмещения от Германии, а бывшие колонии - от метрополий.

Страны «Большой семерки» перестали обсуждать полную конфискацию активов России , несмотря на призывы Украины.

Ura.ru сообщил, что из страха возмездия они занялись поиском альтернативных вариантов использования этих денег.

Международные отношения Россия Евросоюз Деньги
03 мая 2024, 09:49
«За пределами добра и зла». Богатые страны попали в безвыходное положение из-за госдолга
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Богатые страны, в том числе Соединенные Штаты, оказались в безвыходном положении из-за госдолга. Об этом РИА «Новости» заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Главный вопрос - что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США. По моим представлениям, у них положение - безвыходное», - указал он.

Можин отметил, что долги бедных стран стоит списывать либо реструктурировать, а богатые могут пойти несколькими путями. Либо достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его несколько лет и медленно сокращать долг, мирясь с неизбежной рецессией, либо обесценить долг с помощью инфляции или вырасти из него путем роста экономики. Однако в случае с США аналитики МВФ исключают все эти возможности. Стране остается только бездействовать и наблюдать за накоплением госдолга.

Есть еще «отвратительный пятый вариант»: реструктурировать долговые обязательства в одностороннем порядке. Причем это сделают только для зарубежных держателей государственных облигаций.

«Это будет уже совсем за пределами добра и зла», - считает Алексей Можин.

Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал о непосильных долгах, набранных странами Европы.

Долги США Банки Экономика Госдолг

Новости по теме