Двух мужчин и женщину застрелили в штате Колорадо
Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Колорадо. Еще один человек получил ранения, сообщил телеканал NBS News.
«Двух мужчин и одну женщину застрелили, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице», - рассказали журналистам в офисе шерифа округа Кастер.
По данным телеканала, инцидент произошел на фоне «имущественного спора между сторонами». Полиция уж установила личность подозреваемого и автомобиль, на котором он передвигался. Сейчас предполагаемого преступника разыскивают.
Ранее три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в городе Мемфисе в штате Теннесси. В убийствах заподозрили 52-летнего мужчину, его объявили в розыск. Правоохранители рассматривают одно из преступлений как эпизод домашнего насилия.
В октябре помощник шерифа в США застрелил темнокожего , который отсидел 16 лет по ложному обвинению. Полицейский открыл огонь, когда осматривал автомобиль мужчины.