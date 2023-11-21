Двух мужчин и женщину застрелили в штате Колорадо

«Двух мужчин и одну женщину застрелили, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице», - рассказали журналистам в офисе шерифа округа Кастер.

По данным телеканала, инцидент произошел на фоне «имущественного спора между сторонами». Полиция уж установила личность подозреваемого и автомобиль, на котором он передвигался. Сейчас предполагаемого преступника разыскивают.

Ранее три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в городе Мемфисе в штате Теннесси. В убийствах заподозрили 52-летнего мужчину, его объявили в розыск. Правоохранители рассматривают одно из преступлений как эпизод домашнего насилия.

В октябре помощник шерифа в США застрелил темнокожего , который отсидел 16 лет по ложному обвинению. Полицейский открыл огонь, когда осматривал автомобиль мужчины.