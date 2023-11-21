21 ноября 2023, 19:57

Двух мужчин и женщину застрелили в штате Колорадо

Global Look Press
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Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Колорадо. Еще один человек получил ранения, сообщил телеканал NBS News.

«Двух мужчин и одну женщину застрелили, другая женщина получает медицинскую помощь в больнице», - рассказали журналистам в офисе шерифа округа Кастер.

По данным телеканала, инцидент произошел на фоне «имущественного спора между сторонами». Полиция уж установила личность подозреваемого и автомобиль, на котором он передвигался. Сейчас предполагаемого преступника разыскивают.

Ранее три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в городе Мемфисе в штате Теннесси. В убийствах заподозрили 52-летнего мужчину, его объявили в розыск. Правоохранители рассматривают одно из преступлений как эпизод домашнего насилия.

В октябре помощник шерифа в США застрелил темнокожего , который отсидел 16 лет по ложному обвинению. Полицейский открыл огонь, когда осматривал автомобиль мужчины.

США Стрельба
21 ноября 2023, 21:16
НАТО высказался об угрозе со стороны России
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс не видит военной угрозы странам блока со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова привел ТАСС.

«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», - сказал он.

По словам генсека, сейчас НАТО продолжает сохранять бдительность. Также альянс усилил военное присутствие в Восточной Европе, добавил Столтенберг Накануне стало известно, что НАТО начал пересматривать свое военное присутствие в регионах Западных Балкан, включая Косово, Боснию и Герцеговину. При этом в альянсе отметили, что сделают «все необходимое для реализации мандата ООН в Косове».

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на бессмысленность разворачивания американских баз в Восточной Европе. Он отметил, что армия США стала намного слабее, на этом фоне она не сможет поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.

Россия НАТО
21 ноября 2023, 21:15
Путин рассказал о будущих шагах России по урегулированию конфликта Израиля и Палестины
РИА «Новости»
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Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена инициировать контакты по урегулированию конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного саммита организации. Мероприятие состоялось в формате видеосвязи.

Путин подчеркнул, что Россия занимает неизменную позицию, которая носит последовательный и неконъюнктурный характер.

«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки», - сказал президент, указав на важность прекращения огня и поиск политического урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ключевую роль в этом, по его словам, могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона. По оценке президента России, по большому счету, самой актуальной задачей остается достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия.

«Важно <…> не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», - подчеркнул он.

На фоне этого, как указал Путин, крайне полезным было бы продолжение обсуждения темы палестино-израильского противостояния в рамках БРИКС.

«Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в Объединении будем инициировать возможные контакты <…> по данной проблематике», - заключил президент России.

Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины БРИКС
21 ноября 2023, 20:29
Более 14 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала конфликта
РИА «Новости»
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Количество жертв эскалации конфликта в секторе Газа с 7 октября превысило 14 тысяч. Ранения получили свыше 33 тысяч человек, сообщил телеканал Al Hadath.

«Число погибших в секторе Газа превысило 14 128, среди них более 5840 детей», - указали журналисты.

Ранее сообщалось о 13 тысячах жертвах эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября. Среди погибших насчитывалось 5,5 тысячи детей. По данным палестинского анклава, без вести пропавшими считаются более шести тысяч человек.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем произошла утром 7 октября. Боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по израильским территориям. В ответ ЦАХАЛ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и начал атаковывать объекты в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за гибель палестинцев лежит на участниках ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 18:24
Давка при наборе в африканскую армию унесла жизни почти 40 человек
Википедия
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Смертельная давка произошла на стадионе в столице Республики Конго Браззавиле, погибли 37 человек. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил министр по делам СМИ и коммуникаций Тьерри Мунгалла.

«В ночь с понедельника на вторник на стадионе „Орнано“ произошла трагедия. По предварительной информации экстренных служб, погибли 37 человек и еще многие пострадали. Мы создали кризисный штаб под руководством главы правительства», - написал он.

Местное издание BrazzaNews уточнило, что на стадионе проходили мероприятия по набору новобранцев в регулярные войска страны. В какой-то момент произошла давка среди молодых кандидатов, которые прибыли к пункту отбора первыми, чтобы поскорее подать заявление на поступление на службу.

В сентябре в ряде СМИ появилась информация, что в Конго произошел государственный переворот, но власти республики выступили с ее опровержением, отмечал RT.

Африка Военные

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