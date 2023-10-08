Двух девушек с русскими фамилиями похитили боевики ХАМАС

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По информации канала, двух иностранных туристок опознали родственники. Одна девушка из Дании, палестинцы сломали ей ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую опознали как Ноа, ее судьба также неизвестна. Девушки приехали в Израиль на фестиваль техно.

Среди схваченных были две с русскими ФИО - Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Неизвестно откуда девушки прибыли в Израиль и где они сейчас. По данным канала, за период обострения конфликта количество пропавших без вести выросло до 130 человек.

Особое положение ввели по всей территории Израиля. Это позволит израильским военным давать мирным жителям указания в сфере безопасности и закрывать объекты инфраструктуры.