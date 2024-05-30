Двух белорусов и поляка задержали в Польше по обвинению в работе на Россию

Читайте нас в:

Задержание инициировала прокуратура Нижней Силезии, фигурантов арестовали по делу о деятельности иностранной разведки. При этом прокуратур не привела никаких доказательств причастности задержанных к расследованию.

В поджогах мужчин заподозрило Агентство внутренней безопасности. Им предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе, занимающейся разведкой в пользу России.

Накануне в Польше погибли два украинских подростка , пытавшихся сбежать от полиции на автомобиле.