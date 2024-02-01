Двое россиян избили туриста с инвалидностью в Таиланде

Вечером 29 января в районе Чонбури в Паттайе госпитализировали корейского туриста с инвалидностью обеих ног. Он пострадал в результате нападения двух россиян, которые разбили ему голову бутылкой, а потом скрылись.

Полицию вызвал один из очевидцев избиения. Пострадавший боялся мести россиян и не стал обращаться к правоохранителям.

По словам свидетеля, нападение произошло после того, как кореец покинул массажный салон, где интересовался ценами на услуги заведения. Полиция уже ведет расследование, россиян ищут.

Неделю назад тайские полицейские задержали пятерых россиян , игравших в покер, на острове Пхукет. Правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры, изъяв игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.

Ранее коллекторы в Твери напали на супругу участника спецоперации Анну. Они пытались выбить долги брата ее мужа. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои.