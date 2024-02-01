01 февраля 2024, 05:53

Двое россиян избили туриста с инвалидностью в Таиланде

Freepik
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Два россиянина напали на корейского туриста с инвалидностью в Таиланде, разбив ему голову. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Вечером 29 января в районе Чонбури в Паттайе госпитализировали корейского туриста с инвалидностью обеих ног. Он пострадал в результате нападения двух россиян, которые разбили ему голову бутылкой, а потом скрылись.

Полицию вызвал один из очевидцев избиения. Пострадавший боялся мести россиян и не стал обращаться к правоохранителям.

По словам свидетеля, нападение произошло после того, как кореец покинул массажный салон, где интересовался ценами на услуги заведения. Полиция уже ведет расследование, россиян ищут.

Неделю назад тайские полицейские задержали пятерых россиян , игравших в покер, на острове Пхукет. Правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры, изъяв игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещественные доказательства.

Ранее коллекторы в Твери напали на супругу участника спецоперации Анну. Они пытались выбить долги брата ее мужа. После нападения коллекторы скрылись, а пострадавшая сняла побои.

Больницы Преступления Россия Таиланд Полиция
01 февраля 2024, 04:49
Обезглавившего статую сатаны мужчину обвинили в пропаганде ненависти в США
РИА «Новости»
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Американца, обезглавившего статую станы в здании законодательного собрания штата Айова, прокуратура обвинила в совершении преступления на почве ненависти. Об этом сообщило издание Des Moines Register.

«Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны», - уточнили в прокуратуре.

Житель Миссисипи Майкл Кэссиди признался в уничтожении статуи языческого идола Бафомета, которую выставило в местном капитолии «Сатанистский храм Айовы».

Экспозицию раскритиковали государственные и национальные лидеры, в том числе губернатор Ким Рейнольдс и кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис.

Первоначально мужчину обвиняли в причинении имущественного ущерба, но потом переквалифицировали в «покушение на индивидуальные права», а это более серьезное преступление. Сам Кэссиди объяснил свой поступок тем, что он действовал по совести.

Его адвокат Сара Паскуале не комментировала новое обвинение. При этом ранее она обвинила сатанинский храм в том, что они выставили статую, чтобы вызывать у людей сильные эмоции, «подстрекать других».

Судебный процесс начнется 15 февраля.

Прошлым летом религиовед Александр Невеев заявил, что сатанизм стал идеологией не только украинских нацбатов , но и части общества. Киевский режим уже привлекает народные массы к служению злу.

США Законы Преступления
01 февраля 2024, 00:57
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова арестовали в Лондоне
РИА «Новости»
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Бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне. Ему предъявили обвинение в нарушении санкционного режима, сообщило издание The Times.

По данным издания, арест Овсянникова произошел в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».

Национальное агентстве по борьбе с преступностью (NCA) установило, что Овсянников нарушил режим персональных санкций, который ввели против него британские власти В частности, ему приходили переводы на общую сумму в 65 тысяч евро на счет, который ранее открыла в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне.

Также у Овсянникова изъяли более 77,5 тысячи евро наличными. По данным NCA, эти деньги россиянин получил в результате незаконных финансовых операций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял Дмитрия Овсянникова с должности заместителя главы Минпромторга в апреле 2020 года.

Евро Лондон Севастополь
31 января 2024, 23:03
Осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда мужчину задержали в Ереване
Pixabay
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В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

«Он обнаружен и задержан», - отметили в ведомстве.

Сейчас житель Еревана находится в распоряжении Следственного комитета Российские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Армении. Ранее появилась информация о том, что в Ереване мужчина растоптал ленту с российским флагом и опрокинул венки. Акт вандализма попал на видео.

Судя по кадрам, мужчина, который растоптал венки, негодовал по поводу заявления представителя МИД России Марии Захаровой об отсутствии международного признания этнических чисток в Нагорном Карабахе. Также он заявил, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Диплом в беседе «360» резко осудила случай вандализма в Ереване. Она выразила уверенность, что правоохранители дадут оценку «чудовищному поступку».

Армения Дети Памятники Россия Мужчины
31 января 2024, 22:05
Американец раскритиковал Байдена с отрубленной головой отца в руках
РИА «Новости»
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Полицейские арестовали жителя штата Пенсильвания, обезглавившего своего отца и с его головой в руках записавшего видео с критикой президента США Джо Байдена и его администрации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз местной полиции.

Силовики задержали 33-летнего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца.

«Мон был обнаружен и взят под стражу», - заявили в полиции, но без указания деталей преступления.

Расследование продолжается.

Местный портал Левиттауна сообщил, что тело убитого мужчины нашли в ванной, а его голову - «в пластиковом пакете в кастрюле». Эту информацию подтвердил и телеканал NBC , отметив, что Мон обвинил отца в предательстве и призывал к смерти всех федеральных чиновников.

«Мону предъявили обвинение в 04:00 и отказали в освобождении под залог, сообщил капитан полиции городка Миддлтаун. Пит Фини», - уточнил канал.

Ранее житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

США Убийства Преступления Видео Джо Байден

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