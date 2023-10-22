Двое рабочих погибли при обстреле аэропортов Дамаска и Алеппо

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По аэропорту Алеппо ракеты выпустили из воздушного пространства над Средиземным морем к западу от города Латакия. Израиль нанес удары около 05:25. В результате аэропорты оказались выведены из строя. Минтранс Сирии объявил о переводе регулярных рейсов из Дамаска и Алеппо в воздушную гавань Латакии.

«Вероломная израильская агрессия привела к нарушению расписания рейсов», - заявили в ведомстве.

Недавно мощный взрыв прозвучал у границы Израиля и Сирии на Голанских высотах. Тогда же три беспилотника приблизились к военной базе Соединенных Штатов в Сирии. Один из дронов атаковал объект, два других БПЛА сбили военнослужащие.