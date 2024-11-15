Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров
Два участника протестных акций зашли в здание абхазского парламента, что провести переговоры с депутатами. Об этом сообщил ТАСС.
Россия призывает незамедлительно освободить двух россиян - Александра Труфанова и Максима Харкина, которых захватили в плен боевики ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На сегодняшний день в плену остается более 100 человек <…>, повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц», - подчеркнула она.
Несколько дней назад палестинская радикальная группировка «Исламский джихад»* опубликовала видеообращение россиянина Александра Труфанова , которого уже больше года держат в заложниках. На камеру мужчина сообщил о своем тяжелом положении.
Ранее посольство России в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение Труфанова. После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.
* Признано в РФ террористической организацией
Журналисты рассчитали, что в 2024 году Россия поставила газа Евросоюзу на девять миллиардов евро. Трубопроводный газ в этом году снова стал главным в экспорте России, на него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ 4,4 миллиарда.
Франция за восемь месяцев увеличила закупки на 30%, потратив 1,9 миллиарда евро. Венгрия оказалась на втором месте после нее, ей поставили газа на 1,6 миллиарда. На третьей строчке расположилась Испания с импортом в 1,4 миллиарда. Также крупными покупателями стали Италия, Греция, Словакия и Бельгия.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с Россией о возобновлении поставок. По его мнению, Америка может прекратить поставлять газ из-за высокого внутреннего потребления этого ресурса.
Венгрия, Франция и Испания стали главными покупателями российского газа в Евросоюзе - в период с января по август на эти три государства пришлось более половины всего импорта из РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Принцесса Микаса ушла из жизни в возрасте 101 года», - заявили журналисты.
Принцесса Микаса родилась 4 июня 1923 года. Она была второй дочерью виконта Масанари Такаги и Кунико Ирие. Ее отец был членом клана Такаги, именно по отцовской линии Микаса считается праправнучкой Хотты Масаеси - выдающегося родзю в период Бакумацу. Мать принцессы происходила из благородного клана Янагихара, она приходилась императору Севы троюродной сестрой.
Абхазскую оппозицию возмутили положения документа, потому что в нем якобы есть нормы, позволяющие строить апартаменты, законопроект о которых парламент до этого отклонил. Оппозиционеры намерены устроить акцию протеста.
Соглашение подписали 30 октября в Москве. Благодаря ему российские организации смогут реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии. Как отмечал глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия сама не найдет средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Ранее абхазцы собрались на площадях Сухума и устроили массовые беспорядки. После митингов задержали несколько человек. Как заявил политолог Евгений Михайлов, организаторы акций протеста хотят дестабилизировать обстановку в республике и дестабилизировать отношения с Россией.