Двое протестующих прошли в здание парламента Абхазии для переговоров

Россия призывает незамедлительно освободить двух россиян — Александра Труфанова и Максима Харкина, которых захватили в плен боевики ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия призывает незамедлительно освободить двух россиян - Александра Труфанова и Максима Харкина, которых захватили в плен боевики ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На сегодняшний день в плену остается более 100 человек <…>, повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц», - подчеркнула она.

Несколько дней назад палестинская радикальная группировка «Исламский джихад»* опубликовала видеообращение россиянина Александра Труфанова , которого уже больше года держат в заложниках. На камеру мужчина сообщил о своем тяжелом положении.

Ранее посольство России в Израиле выразило надежду на скорейшее освобождение Труфанова. После трагических событий 7 октября 2023 года дипломаты поддерживали связь с родственниками мужчины.

* Признано в РФ террористической организацией