Двое неизвестных устроили стрельбу в Иерусалиме

По предварительным данным, стрельбу начали на автобусной остановке в районе въезда в Иерусалим. Сначала стало известно о шести пострадавши. Спустя время местные СМИ сообщили о восьми раненых.

«Поступило сообщение о стрельбе, произошедшей на въезде в город Иерусалим в направлении центрального вокзала, и в результате которой есть несколько жертв», - сообщил телеканал со ссылкой на правоохранителей.

Двое раненых находятся в критическом состоянии. Медики оказывают им помощь на месте. Остальных доставили в больницу.

По данным канала, двоих подозреваемых в стрельбе «нейтрализовали на месте».

В середине ноября там уже происходила подобная ситуация. В районе контрольно-пропускного пункта в районе Иерусалима в результате теракта пострадали семь человек. Полиция Израиля уточнила, что троих нападавших ликвидировали.