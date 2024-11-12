12 ноября 2024, 13:24

Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировали

РИА «Новости»
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Абхазские правоохранители разблокировали движение по Кодорскому мосту, который перекрывали сторонники оппозиции. Об этом РИА «Новости» заявил начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуридзе.

По переправе уже начали ездить автомобили. По данным источника агентства, протестующие пытались второй раз перекрыть мост, но их попытку пресекли силовики.

Ранее президент республики Аслан Бжания выступил с обращением к народу и рассказал, что власти работают над разблокировкой главной трассы и мостов. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие на фоне происходящих в стране протестных акций.

Политолог Юрий Светов отметил, что беспорядки в Абхазии вспыхивают регулярно. Он предположил, что протесты возникают из-за местного законодательства, мешающего стране развиваться. По его мнению, из-за жесткой бюрократической системы возникают проблемы в сфере строительства и бизнеса.

Абхазия Протесты в Абхазии
12 ноября 2024, 09:41
Протестующие заблокировали главный мост в Сухуме
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Более двухсот участников акции протеста в Абхазии заблокировали движение по верхнему Гумистинскому мосту, который находится на выезде из Сухума и является частью главной республиканской автодороги, ведущей к Новому Афону, Гагре и границе с Россией, сообщило РИА «Новости». По переправе проезжают только машины скорой помощи.

«Также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум», - рассказал один из манифестантов Леван Инапшба.

Участники акции протеста выспутабют против ратификации соглашения с Россией об инвестициях.

При этом они разблокировали один из трех мостов, ведущих к столице республики Сухуму. Речь идет о Кодорском мосте, расположенном неподалеку от села Аджюбжа в Очамчирском районе.

Источник в парламенте республики сообщил, что мост разблокировали для движения транспорта после того, как депутаты пообещали содействовать освобождению из изолятора временного содержания шестерых участников протеста, задержанных накануне.

«Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу и попросили под их ответственность разблокировать дорогу», - сказал РИА «Новости» источник.

Ранее стало известно, что оппозиционеры в Сухуме перекрыли республиканскую дорогу и два моста с помощью сельскохозяйственной техники.

Накануне на акции протеста вышли десятки жителей Сухума. Некоторые пытались протаранить ворота здания Службы госбезопасности. После потасовки президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза.

Абхазия Протесты Дороги
12 ноября 2024, 08:33
Европарламент предложил запретить вход в Ла-Манш для танкеров из России
Global Look Press
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Европарламент разработал проект резолюции, которая предлагает увеличить число ограничений в отношении России. Целью новых санкций станет затруднение экспорта российской нефти и сжиженного природного газа. Документ опубликовали на сайте ЕП.

«Европарламент призывает Евросоюз и государства-члены активизировать усилия по пресечению уклонения от санкций и их обхода», - отметили в проекте резолюции.

Также авторы документа требуют принять меры для обеспечения морской безопасности и предотвращения экологических угроз в европейских водах.

Евродепутаты призвали расширить список попадающих под ограничения судов и запретить им вход в воды европейских стран, в том числе перекрыть доступ к Ла-Маншу. В санкционный реестр могут внести также связанные с кораблями лица и организации.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури назвал покупку топлива у России выгодной для всего мира сделкой. Если бы индийская сторона отказалась приобретать российское сырье, цена на него поднялась бы до 200 долларов за баррель, подчеркнул он.

Экспорт Санкции Нефть Европарламент Экономика
12 ноября 2024, 07:20
Оппозиционеры в Абхазии заблокировали тракторами мосты и трассу
РИА «Новости»
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Демонстранты в Сухуме с помощью сельскохозяйственной техники перекрыли республиканскую дорогу и два моста. Об этом заявил министр МВД Абхазии Роберт Киут, его процитировало агентство «Апсныпресс».

«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост», - отметил он.

О протестах в республике и блокировке дороги доложили президенту Аслану Бжании. Он провел экстренное заседание Совбеза страны. Митинги начались после задержания четырех человек, которые пытались напасть на депутата парламента после внеочередной сессии.

Оппозиционеры выдвинулись к зданиям МВД и Службы госбезопасности республики, начались потасовки. Министр внутренних дел подтвердил, что протестующие пытались штурмовать ворота.

Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее «массовыми беспорядками» и сообщил о случаях применения силы к сотрудникам службы безопасности.

Абхазия Протесты
12 ноября 2024, 04:01
Майкл Уолтц станет новым советником по нацбезопасности в администрации Трампа
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу пост советника от национальной безопасности в его администрации. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Газета назвала Уолтца ветераном «зеленых беретов», который имеет опыт военной службы в Афганистане и на Ближнем Востоке.

«Конгрессмен известен как критик НАТО», - сообщили авторы материала.

Издание отметило, что советник по нацбезопасности - должность очень влиятельная, при ее назначении не требуется утверждения сенатом. Советник координирует деятельность всех органов национальной безопасности.

Газета Daily Mail сообщила, что первым действием Трампа на посту президента будет возвращение бюста премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в овальный кабинет. Во время своего первого президентского срока он установил тесные связи с семьей Черчиллей.

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