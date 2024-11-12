Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировали

По переправе уже начали ездить автомобили. По данным источника агентства, протестующие пытались второй раз перекрыть мост, но их попытку пресекли силовики.

Ранее президент республики Аслан Бжания выступил с обращением к народу и рассказал, что власти работают над разблокировкой главной трассы и мостов. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие на фоне происходящих в стране протестных акций.

Политолог Юрий Светов отметил, что беспорядки в Абхазии вспыхивают регулярно. Он предположил, что протесты возникают из-за местного законодательства, мешающего стране развиваться. По его мнению, из-за жесткой бюрократической системы возникают проблемы в сфере строительства и бизнеса.