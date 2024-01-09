Движение на трассе М-11 «Нева» после массового ДТП восстановили

«В настоящее время движение на СПАМ 11 „Нева“ после массового ДТП восстановлено», - указали в ведомстве.

По данным на 06:30 по местному времени, на месте массового ДТП оставался один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей. В ведомстве уточнили, что 58 большегрузов, которые не могли развернуться из-за габаритов и застряли в пробке, уже выехали из затора и продолжили движение.

Специалисты обрабатывают проезжую часть после ДТП. Днем в понедельник, 8 января, в Новгородской области на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом столкнулись около 50 машин. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 16 человек получили разные травмы.

Госпитализировали троих пострадавших , среди которых один ребенок.