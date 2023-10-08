Движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за удары по трем израильским позициям

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«Из солидарности с силами палестинского сопротивления <…> группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», - указало издание со ссылкой на ливанское движение.

«Хезболла» совершила ракетную атаку по РЛС армии Израиля и нанесла «прямое поражение», добавил представитель движения.

Израиль нанес удары по одному из районов Ливана в ответ на обстрелы своей территории. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что военные атаковали ливанский населенный пункт Кфар-Шуба.

Ранее израильская армия подтвердила нанесение ударов по Ливану. Артиллерия ЦАХАЛ атаковала район, из которого велся обстрел территории страны. Военные указали, что готовились к «вероятности таких событий».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил завершение первой фазы контртеррористической операции. Он сообщил о результатах действий военных на территории государства и заявил, что ЦАХАЛ «начала наступательные действия».