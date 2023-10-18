Движение «Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало мусульман к протестам

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«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль - прим. ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», - сказано в сообщении.

В заявлении сказано, что одного осуждения недостаточно в сложившейся ситуации. Людям следует выйти на улицы, чтобы показать «сильный гнев и оказать давление» на власти.

Ранее в пресс-службе израильской армии заявили, что группировка «Исламский джихад»* несет ответственность за удар по больнице в Газе. В ЦАХАЛ отметили, что анализ оперативных систем Армии обороны Израиля продемонстрировал, как боевики в секторе Газа начали ракетный залп и снаряды пролетели рядом с медучреждением в то время, когда там случился взрыв.

При этом лидер политбюро палестинских радикалов ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ответственность за удары по сектору Газа несет американская сторона. Он назвал атаку на больницу преступлением и геноцидом.

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.