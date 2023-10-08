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«Хезболла прислушивается к призыву ХАМАС после бомбардировки Газы», - отметило издание.

Военные «Хезболлы» подтвердили свое участие в «ожесточенных столкновениях» в нескольких городах Израиля, указал телеканал.

Журналист Haaretz Гидеон Леви рассказал о возможном кризисе в Израиле в случае присоединения ливанской «Хесболлы» к ХАМАС. По его мнению, государство не сталкивалось прежде с такими проблемами.

«Мы столкнемся с совершенно другой реальностью, где Израилю придется сражаться на двух фронтах, а может быть, и на трех, если в поле зрения окажется оккупированный Западный Берег», - заключил он.

Ранее «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии со стороны Ливана. В ответ артиллерия Израиля открыла огонь по району, из которого совершались атаки.

Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 256 человек , еще 1788 палестинцев пострадали. По данным ООН, более 20 тысяч жителей палестинского анклава покинули свои дома. Перед этим военные из сектора Газа выпустили по территории Израиля около трех тысяч ракет.