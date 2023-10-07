Движение ХАМАС объявило о масштабной операции против Израиля

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Палестинская вооруженная группировка ХАМАС начала операцию «Наводнение Аль-Акса» против Израиля. Как сообщил телеканал Al Jazeera , это крупнейшее подобное наступление за последние десятилетия.

ХАМАС запустило тысячи ракет по Израилю. Военные из Газы проникли в страну.

«Местные аэропорты в центральном и южном Израиле закрыты», - передал канал.

Аэропорт Бен-Гурион продолжит работать и будет действовать в соответствии с инструкциями по безопасности. Из сектора Газа продолжается ракетный обстрел. Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что страна переживает очень трудный момент на фоне атак.

«Я посылаю свою поддержку и силу всем жителям Израиля, которые подвергаются нападениям. <…> Мы можем победить всех, кто желает нам зла», - заявил он.

Нападение на Израиль произошло на следующий день после 50-й годовщины начала арабо-израильской войны. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания готовится выступить с речью.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС совершил «серьезную ошибку», начав войну против Израиля. По данным газеты Yedioth Ahronoth , пострадали минимум 80 человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что пожилая женщина погибла при обстреле Израиля. Ракета попала в ее дом, жительница оказалась тяжело ранена. Врачи не смогли ее спасти.