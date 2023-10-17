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«Первоначальное расследование ЦАХАЛ показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным запуском ракеты ХАМАС», - сказано в публикации.

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября. Боевики ХАМАС направили в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это ЦАХАЛ начал военную операцию «Железные мечи».

Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил участникам движения ХАМАС в секторе Газа сдаться без условий , чтобы спасти свои жизни. Также 17 октября группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинской организации, нанесла удар ракетами по израильскому городу Сдерот.

Еще к группировке присоединилось ливанское движение «Хезболла». Как отметил политолог Алексей Ярошенко, это приведет к тому, что в конфликте начнут участвовать США.

В европейских странах ужесточились случаи протестов арабов против действий Израиля в секторе Газа. Например, манифестанты в Швеции забросали коктейлями Молотова полицейскую машину. Внутри автомобиля сидел человек, его одежда загорелась. Сотрудники правоохранительных органов смогли потушить огонь, однако участники протеста скрылись с места ЧП.