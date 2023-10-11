Движение ХАМАС лишилось не менее тысячи боевиков с 7 октября

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«После начала эскалации 7 октября силы обороны Израиля уничтожили не менее тысячи боевиков, проникших в страну из сектора Газа», - говорится в сообщении.

Очередная эскалация в отношениях между сектором Газа и Израилем произошла 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись в приграничные города. В ответ власти Израиля объявили о проведении контртеррористической операции «Железные мечи».

Израильские СМИ сообщили, что в боестолкновениях погибли не менее 1200 человек только в Израиле, эта цифра все еще продолжает расти.

В среду стало известно, что одной из жертв стал физик Сергей Гредескул , который переехал в Израиль еще в советское время. Тело ученого и его супруги обнаружили в доме в городе Офаким.