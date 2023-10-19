Двигатель самолета в Бразилии взорвался в полете

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В кадре оказался момент возникновения открытого огня. За кадром кто-то - видимо, один из пассажиров - вскрикнул.

По данным Telegram-канала Share , самолет благополучно сел в Рио-де-Жанейро. О причинах ЧП и о том, когда конкретно все случилось, информации нет.

Накануне, 18 октября, рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Сочи пришлось задержать из-за птицы , оказавшейся на борту в момент, когда туда поднимались пассажиры. Животное никак не могли поймать и вызвали орнитологов. Однако еще до их появления птица передумала отправляться в Сочи и улетела в другом направлении. В пресс-службе «Аэрофлота» пошутили, что с радостью доставили бы ее «в комфорте и с соблюдением всех правил», но она, видимо, предпочла более жаркие края.