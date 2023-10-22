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По данным СМИ, под обстрелом оказался жилой дом в восточной части населенного пункта. Количество раненых не уточнялось, другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что для жителей Газы подготовили около 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Машины ожидают сигнала для въезда в палестинский анклав на границе Египта у контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о полной блокаде сектора Газа. По словам военных, в анклав ничего не поступает, в том числе медикаменты, вода и электричество.

Заложниками блокады в секторе Газа оказались около тысячи россиян и членов их семей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он призвал немедленно прекратить насилие в отношении мирного населения Ближнего Востока.