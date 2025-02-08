Две сотни экс-сотрудников ЦРУ обжаловали политику руководства в Конгрессе

Бывшие разведчики, объединившиеся в группу «Стабильное государство», обратились к конгрессу с требованием провести расследование в отношении идеи руководства ЦРУ, предложившего сотрудникам уйти в отпуск с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев.

Они считают, что недопустимо, чтобы в основу подбора кадров ложилась политическая лояльность. Такая политика, по их мнению, может ослабить способность США противостоять Китаю, России и Ирану.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 40 тысяч государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа и приняли решение об увольнении. Принявшие предложение чиновники получат восьмимесячное выходное пособие.