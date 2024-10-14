Две россиянки бросили младенца в аэропорту Антальи

По его данным, ребенка нашла уборщица и тут же сообщила в службу безопасности аэропорта. Женщины не успели покинуть Турцию. Младенца отправили в больницу, он сейчас под наблюдением врачей.

Генконсульство в Анталье подтвердило РИА «Новости» информацию и пообещало оказать задержанным всю необходимую консульскую помощь.

В августе иностранка подкинула новорожденного сына к дому малютки в Санкт-Петербурге, перед этим сбежав из роддома. Через два дня ее задержали.