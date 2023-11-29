Две освобожденных ХАМАС россиянки прибыли на египетскую сторону КПП
Двух россиянок, освобожденных движением ХАМАС, доставили из сектора Газа на египетскую сторону КПП «Рафах». Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.
Две женщины с российским и израильским гражданством, прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах» и пересекли границу с Египтом. Еще десятерых пленных, которых обещали освободить в среду, пока не приехали на КПП.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что освободит двух россиянок по просьбе российского руководства. Граждан РФ освободили в знак признательности президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа.
Освобожденные заложницы - семья российских иммигрантов, проживающих в Израиле. Это 73-летняя Ирина Тати и ее 50-летняя дочь Елена Трупанова. Информацию предоставил телеканал Би-би-си со ссылкой на форум «Заложники и пропавшие семьи». Ирину и Елену похитили из их дома в кибуце Нир-Оз во время нападения ХАМАС, мужа Елены убили. Ее сын Александр и его подруга пока остаются заложниками в Газе.