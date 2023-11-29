Две освобожденных ХАМАС россиянки прибыли на египетскую сторону КПП

Две женщины с российским и израильским гражданством, прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах» и пересекли границу с Египтом. Еще десятерых пленных, которых обещали освободить в среду, пока не приехали на КПП.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что освободит двух россиянок по просьбе российского руководства. Граждан РФ освободили в знак признательности президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа.

Освобожденные заложницы - семья российских иммигрантов, проживающих в Израиле. Это 73-летняя Ирина Тати и ее 50-летняя дочь Елена Трупанова. Информацию предоставил телеканал Би-би-си со ссылкой на форум «Заложники и пропавшие семьи». Ирину и Елену похитили из их дома в кибуце Нир-Оз во время нападения ХАМАС, мужа Елены убили. Ее сын Александр и его подруга пока остаются заложниками в Газе.