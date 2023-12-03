Две освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Организация «Форум семей заложников и пропавших без вести», специализирующаяся на предоставлении информации семьям пленников, каждую неделю проводит массовые акции. В этот раз на митинг пришли освобожденные за время гуманитарного перемирия в анклаве, в том числе две россиянки.

Елену Труфанову и ее мать боевики похитили 7 октября на юге еврейского государства. На этой неделе женщин освободили, однако в плену по-прежнему остается сын Елены Александр.

«Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников. Немедленно!» - сказала в своем выступлении женщина.

Ранее ХАМАС заявил об освобождении всех детей и женщин из заложников. Как заявил представитель движения, переговоры о выходе из плена остальных людей проведут, когда израильская сторона отпустит всех палестинских заключенных и вступит в официальное перемирие.