03 декабря 2023, 06:12

Две освобожденные из плена в Газе россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Unsplash
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Две гражданки России и Израиля, которых на этой неделе освободили из плена палестинского движения ХАМАС в Газе, выступили на митинге в Тель-Авиве в поддержку близких и семей заложников. Об этом сообщило РИА «Новости».

Организация «Форум семей заложников и пропавших без вести», специализирующаяся на предоставлении информации семьям пленников, каждую неделю проводит массовые акции. В этот раз на митинг пришли освобожденные за время гуманитарного перемирия в анклаве, в том числе две россиянки.

Елену Труфанову и ее мать боевики похитили 7 октября на юге еврейского государства. На этой неделе женщин освободили, однако в плену по-прежнему остается сын Елены Александр.

«Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников. Немедленно!» - сказала в своем выступлении женщина.

Ранее ХАМАС заявил об освобождении всех детей и женщин из заложников. Как заявил представитель движения, переговоры о выходе из плена остальных людей проведут, когда израильская сторона отпустит всех палестинских заключенных и вступит в официальное перемирие.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 декабря 2023, 05:23
Поляки стали воровать в магазинах еду из-за роста инфляции в стране
Freepik
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Поляки начали воровать в супермаркетах продукты из-за роста инфляции в стране. Об этом заявила специалист-полоновед Кристина Исмагилова в беседе с газетой «Известия».

Местная полиция заявила об увеличении количества краж в магазинах. Только в первой половине 2023 года в годовом исчислении «рост таких преступлений составил 40%». В прошлом году в польских магазинах зафиксировали 32,8 тысяч краж По данным журналистов Польши, такое положение дел связано с инфляцией, из-за которой граждане заметно обнищали.

«Это, без сомнения, два стимулирующих фактора. Люди стали чаще воровать, потому что они просто не могут сохранять потребление на уровне, к которому привыкли», - заявил эксперт по торговому рынку из группы компаний Offerista Роберт Бегай.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о сокращении украинского экспорта на 40%. По ее словам, это связано с блокадой польских перевозчиков.

Польша Деньги Инфляция
03 декабря 2023, 05:13
Япония признала крабовую зависимость от России
Freepik
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Япония зависит от импорта российского краба, других районов добычи немного. Такое признание сделало издание Nihon Keizai.

«Доля импорта российских продуктов (краба - прим. ред.) увеличилась до 68,8%. <…>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <…>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», - написало издание.

Высокий спрос на российские морепродукты связан с санкциями США. Раньше самым крупным импортером крабов из России были Штаты, но из-за рестрикций российские производители предложили свой товар Азии. Российские крабы оказались очень выгодны японским покупателям, поэтому компании продолжат бизнес с Россией, несмотря на политические риски.

Тем временем японские власти заявили , что не перестанут вводить санкции против России. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании в совместном заявлении подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украину.

Япония Санкции Бизнес Продукты
03 декабря 2023, 03:56
Серия взрывов прозвучала в Сумах на Украине
РИА «Новости»
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В городе Сумы на Украине прогремело несколько взрывов Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», - написали журналисты.

Других сведений издание не привело. Городские власти пока не прокомментировали ЧП.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме этого, сирены гудят в Николаевской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской области. Согласно информации украинских Telegram-каналов, работали системы ПВО.

Минувшей ночью взрывы звучали в Днепропетровске. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Взрывы Украина
03 декабря 2023, 03:39
Французские СМИ поменяли риторику о конфликте на Украине
Pixabay
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Французские СМИ полностью сменили риторику в отношении конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги!» - отметил политик.

Поводом для возмущения Филиппо послужил сюжет на французском телеканале LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет».

Западные страны должны прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил Филиппо и призвал «проснуться». Политик потребовал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о торжестве справедливости.

Журналистика Россия Украина Франция

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