Две бразильянки стали первыми в мире, кто заболел лихорадкой Оропуш

«Речь идет о женщинах из внутренних районов штата Баия в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», - отметили в ведомстве.

Эти пациентки стали первыми в мире, у кого появилось такое заболевание. Как отметили в министерстве, сейчас в мировой литературе нет данных о смерти от этой болезни.

Лихорадка Оропуш - это вирусная инфекция. Свое название она получила из-за реки Оропуш, где впервые нашли и изолировали вирус.

Ранее стало известно о гибели 16 человек, заразившихся вирусом Чандипура в западном индийском штате Гуджарат. Всего это заболевание обнаружили у 50 пациентов.