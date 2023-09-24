Два землетрясения произошли в Грузии

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Магнитуда первого из землетрясений составила 4,7. Оно произошло около 07:00 по московскому времени в паре километров от села Лелубани, неподалеку от Мцхеты. Второе землетрясение началось через несколько часов на востоке страны, в Кахети, магнитуда подземных толчков достигла 3,0. Эпицентр располагался возле города Лагодехи на глубине 18 километров. Расстояние эпицентра землетрясения от Тбилиси составило 150 километров.

В пятницу, 22 сентября, землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Японии , очаг располагался более чем в 480 километрах от Татеямы. Никто не пострадал, угрозы цунами не возникало.

Ранее, 19 сентября, в Японии также произошло землетрясение. Тогда магнитуда составила 5,5. Подземные толчки ощущались в префектуре Мияги. Очаг залегал на глубине 60 километров.