05 февраля 2024, 11:48

Два здания обрушились из-за взрыва в Ереване

РИА «Новости»
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Взрыв с обрушением прогремел в районе Эребуни в столице Армении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из-за взрыва обрушились два дома в частном секторе Еревана. По информации МВД страны, под завалами могут находиться два человека.

«В результате взрыва обрушились два здания. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами», - указали в ведомстве.

Армения Обрушения Взрывы
05 февраля 2024, 11:33
Разговоры Тихановской прослушивали во время визитов в Польшу
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Польские власти прослушивали разговоры бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во время ее пребывания в республике. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

По его данным, прослушку установили в одном из отелей Варшавы. В тот период у власти в Польше находилась партия «Право и справедливость». Особенно руководство страны интересовали встречи Тихановской с политиками, находившимися тогда в оппозиции.

В республике начали расследование о возможной прослушке экс-кандидата в президенты Белоруссии , указала Gazeta Wyborcza. Свидетели сообщили, что к делу причастен депутат Иоахим Брудзиньский. В мае он говорил, что на встрече с участием Тихановской будет «санитарный врач».

«На неформальном языке спецслужб это означает, что в зале, где проводились переговоры, установлена прослушка, или же что среди обслуживающего персонала есть агенты Агентства внутренней безопасности», - пояснили авторы польского издания.

По их информации, по делу также проходит экс-заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. Его недавно признали виновным в превышении служебных полномочий, из-за чего Вонсик потерял депутатский мандат и свободу. Президент страны Анджей Дуда помиловал политика, чтобы тот вышел из тюрьмы.

Вонсик и Брудзиньский отреагировали на ситуацию в соцсетях и отвергли все обвинения.

Вонсика задержали вместе с экс-главой МВД Польши Мариушем Каминьским в январе прямо перед встречей с Дудой. Polskie Radio отмечало, что президент хотел поговорить с ними, но не успел, поскольку отвлекся на беседу с Тихановской.

Белоруссия Польша Светлана Тихановская
05 февраля 2024, 10:37
Отопление вернулось во все затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке дома
РИА «Новости»
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Отопление вернулось во все дома, оставшиеся без тепла из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом РИА «Новости» рассказали в медиаштабе Киргизии.

«Подключение горячей воды поэтапно продолжится в районы, где нормализованы параметры теплоносителя», - добавили там.

Общая активная мощность ТЭЦ достигла 308 МВт. После аварии она упала с 400 до 150 МВт. В работе остаются девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора. По информации медиаштаба, температура по выводам от ТЭЦ Бишкека «значительно улучшилась».

Авария на единственной ТЭЦ в Бишкеке случилась в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, один из котлов взорвался. Пять человек пострадали, двое оказались в крайне тяжелом состоянии. Без отопления и горячей воды остались около 10% жителей. Как утверждает министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, одна из возможных причин аварии на теплоэлектростанции - диверсия.

Он пояснил, что около 03:00 раздалось «несколько хлопков». При этом не исключаются и «технические моменты», добавил Ажикеев.

Киргизия Отопление Коммунальные аварии
05 февраля 2024, 10:25
Двукратное подорожание газа во Франции связали с «идиотскими» антироссийскими санкциями
Unsplash
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Во Франции призвали отменить антироссийские санкции, остановить либерализацию рынка энергоносителей и выйти из Евросоюза. Лидер политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Новый огромный рост цен на газ в следующем июле - от 5,5% до 10%. Новое безумие, которое обременит миллионы французских домохозяйств и множество предприятий», - заявил он.

Политик объяснил скачок цен двумя причинами. Во-первых, «идиотскими», как он написал, антироссийскими санкциями, из-за которых Франции пришлось покупать топливо у других поставщиков за более высокую цену. Во-вторых, политикой Евросоюза в части либерализации рынка энергоносителей. Флориан Филиппо призвал отменить рестрикции и выйти из сообщества.

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций с расширением черного списка лиц и предприятий, но без дополнительных запретов на импорт российской продукции. Европейские политики рассчитывали принять его к годовщине спецоперации на Украине.

Газ Санкции Евросоюз Франция Инфляция
05 февраля 2024, 10:22
Российско-турецкий банк решили создать для решения проблем с переводами
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Россия и Турция обсуждают создание совместного банка для решения проблем с переводами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком банковском секторе.

«Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов», - указал собеседник.

Однако конкретного решения по этому вопросу пока нет, уточнил он.

В некоторых банках Турции стали закрывать счета российских компаний. Также ужесточили правила для физлиц из РФ, которые собираются завести пластиковую карту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что проблемы со счетами российских компаний в турецких банках возникли из-за агрессивного давления со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Кремль в курсе всей ситуации. Администрация проводит переговоры с республиканскими партнерами.

В феврале российский лидер Владимир Путин отправится в Турцию. Там он обсудит с властями республики вопросы по Сирии, зерновой сделке и ситуации в секторе Газа.

Турция Банки Дмитрий Песков Россия

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