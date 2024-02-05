Два здания обрушились из-за взрыва в Ереване

Польские власти прослушивали разговоры бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во время ее пребывания в республике. Об этом сообщило польское издание Gazeta Wyborcza.

По его данным, прослушку установили в одном из отелей Варшавы. В тот период у власти в Польше находилась партия «Право и справедливость». Особенно руководство страны интересовали встречи Тихановской с политиками, находившимися тогда в оппозиции.

В республике начали расследование о возможной прослушке экс-кандидата в президенты Белоруссии , указала Gazeta Wyborcza. Свидетели сообщили, что к делу причастен депутат Иоахим Брудзиньский. В мае он говорил, что на встрече с участием Тихановской будет «санитарный врач».

«На неформальном языке спецслужб это означает, что в зале, где проводились переговоры, установлена прослушка, или же что среди обслуживающего персонала есть агенты Агентства внутренней безопасности», - пояснили авторы польского издания.

По их информации, по делу также проходит экс-заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. Его недавно признали виновным в превышении служебных полномочий, из-за чего Вонсик потерял депутатский мандат и свободу. Президент страны Анджей Дуда помиловал политика, чтобы тот вышел из тюрьмы.

Вонсик и Брудзиньский отреагировали на ситуацию в соцсетях и отвергли все обвинения.

Вонсика задержали вместе с экс-главой МВД Польши Мариушем Каминьским в январе прямо перед встречей с Дудой. Polskie Radio отмечало, что президент хотел поговорить с ними, но не успел, поскольку отвлекся на беседу с Тихановской.