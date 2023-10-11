Два в одном. Конгресс США попытаются уговорить объединить помощь Украине и Израилю

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«Идея объединения понятна. Администрация президента США оказалась в условиях, когда нужно действительно действовать как минимум на два фронта. Не забудем, что там еще и Тайвань „на выданье“», - напомнил он.

По словам Дробницкого, Соединенным Штатам хотелось бы распределять ресурсы по задачам. Также им невыгодно сейчас получить дополнительные политические сложности.

«Если будут принимать отдельные билли по Украине и по Израилю, то возникнет множество вопросов», - отметил политолог.

Дробницкий объяснил, что тогда придется отчитываться, почему один раз какое-то оружие дали киевскому режиму, а на следующий день другое - Израилю.

«Очевидно, что в условиях жесткой оппозиции левого крыла Демпартии к правому крылу Республиканской партии принять это будет крайне сложно. Еще будет попытка уговорить конгрессменов [объединить помощь], но дальше конгресс упрется в бюджетный процесс, [и ему уже будет не до Украины и Израиля]», - заключил американист.

Также он прокомментировал возросший на 500 миллиардов долларов американский госдолг.

«Это не госдолг. Он формально существует, это свойство глобальной долларовой системы. Соединенные Штаты - богатое государство, оно печатает деньги. По сути, США могут покрывать большую часть своего дефицита бюджета просто эмиссией», - объяснил политолог.

Ранее стало известно, что республиканцы в конгрессе скептически отнеслись к предложению связать поддержку Израиля с помощью Украине. Представитель партии Майкл Берджесс заметил, что сначала надо обратить внимание на Израиль, а потом уже вернуться к обсуждению финансовой помощи Украине.