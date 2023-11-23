Два украинских водителя погибли в очереди на заблокированном польскими дальнобойщиками КПП
Украина потребовала от Польши разблокировать контрольно-пропускные пункты на границе между странами после смерти двух украинских водителей в очереди на КПП. Об этом написал украинский посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в соцсети.
«В связи со смертью, к большому сожалению, уже второго украинского водителя, который управлял украинским грузовым автомобилем, и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова, посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», - заявил дипломат.
Причина смерти украинских водителей неизвестна.
В начале ноября польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Дальнобойщики преградили дорогу к КПП и не пропускают коммерческие автомобили. Причиной акции протеста стало то, что польские водители начали терять работу из-за конкуренции с украинскими.