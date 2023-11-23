Два украинских водителя погибли в очереди на заблокированном польскими дальнобойщиками КПП

Сразу три европейских политика могут выступить против антироссийских санкций. Такое мнение выразили журналисты украинского издания Kyiv Independent.

Речь идет о кандидате на пост премьер-министра Нидерландов Герте Вилдерсе. Он, по мнению обозревателей, доставит Украине ряд неудобств. Союз Вилдерса с президентом Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции.

«Вилдерс остается близок к Орбану. Их взаимодействие с Робертом Фицо, <…>, может оказать на разработку будущих санкционных пакетов ЕС», - заявил в интервью украинскому изданию нидерландский журналист Герт Хан.

В материале назвали «концом эпохи безоговорочного союза Нидерландов и Украины» победу «Партии свободы» Вилдерса на выборах в парламент. Сам политик уже высказывался против русофобии и указывал на неэффективность антироссийских санкций.

Как отметила научный сотрудник Института Клингендаль Юлия Солдатюк-Вестервельд, тенденция к победе ультраправых партий на выборах может распространиться по всей Европе.

Орбан назвал провальными расчеты Евросоюза на поражение России. Он также указывал, что Украине еще очень далеко до вступления в ЕС.