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Из поездки не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. В сентябре «Кривбасс» участвовал в матчах женской Лиги чемпионов в Европе, где играл против французского «Парижа» и шведского «Линчепинга».

После инцидента с сотрудниками клуб из Кривого Рога обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины, а также в пограничную службу.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ранее заявил, что украинцы используют все способы избежать призыва на военную службу, потому что им нечего защищать.

Французские СМИ сообщали, что уклонение украинцев от мобилизации вызвало бурю возмущения в офисе президента Владимира Зеленского, после чего он уволил всех руководителей областных военкоматов. Уклонение от военной службы на Украине грозит тюремным наказанием на срок до 12 лет.