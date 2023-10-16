Два шведа погибли во время стрельбы в Брюсселе

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Мужчина открыл стрельбу недалеко от стадиона имени короля Бодуэна, где бельгийская сборная по футболу играет со сборной Швеции. Издание сообщило, что убитые предположительно были шведскими болельщиками.

Очевидцы рассказали, что стрелок выкрикивал религиозные лозунги. По данным издания, нападавшего пока не удалось задержать. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 19-летний игрок украинской команды «Шахтер» Александр Распутько бежал в Россию. Украинец почистил все свои социальные сети и перестал выходить на связь.

Отец футболиста считает, что в России ему безопасней. Мужчина отметил, что не знает причин поступка сына.