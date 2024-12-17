Два самолета столкнулись в аэропорту Техаса

Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Генеральный секретарь партии Кристиан Лейе заявил, что ни кандидат, ни руководство политического объединения не испытывают никаких иллюзий и прекрасно понимают, что шансов на победу у Вагенкнехт нет.

«Мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на такой шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», - заявил он.

Лейе пояснил, что ряд телевизионных каналов во время предвыборной кампании устраивают дебаты только между кандидатами в главы правительства.

В минувший понедельник, 16 декабря, Бундестаг вынес вотум недоверия действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу и всему правительству. В ближайшие дни президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен принять решение о роспуске парламента и перевыборах, из которых сформируется новый кабмин. По предварительным подсчетам, новое голосование пройдет 23 февраля.

Инициатором вотума недоверия стал сам Шольц. На такой шаг он пошел из-за развала правительственной коалиции после ухода с поста министра финансов лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

В истории послевоенной Германии это третий случай, когда канцлер решился на подобный маневр. Ранее к нему прибегал Гельмут Коль, у которого получилось возглавить правительство во второй раз. Следующим стал Герхард Шредер. Но по итогам повторных выборов он уступил пост канцлера Ангеле Меркель.

Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.