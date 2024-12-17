17 декабря 2024, 20:22

Два самолета столкнулись в аэропорту Техаса

Freepik
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Столкновение двух лайнеров произошло в США на взлетно-посадочной полосе после сбоя электроники у одного из них. Об этом сообщила газета Daily Express US.

ЧП произошло в аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штата Техас. После отказа электроники пилот принял решение выполнить аварийную посадку.

В итоге борт сел в нескольких метрах от другого самолета. Спустя несколько секунд один лайнер врезался в другой. Пропеллер пробил дыру в левой части фюзеляжа, что привело к разрушению части одного из самолетов.

Во время столкновения пилоты не могли связаться друг с другом. Пострадавших нет.

Ранее учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с китайским лайнером Nanchang CJ-6A над Калифорнией. Одно из воздушных средств рухнуло, а его пилот погиб.

США Самолеты
17 декабря 2024, 20:25
Зурабишвили подтвердила свой отказ покинуть пост президента Грузии
Global Look Press
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Приближение срока окончания полномочий президента Грузии не заставило Саломе Зурабишвили изменить свою позицию. В интервью швейцарской газете Temps глава республики подтвердила, что не намерена сдавать мандат.

Она подчеркнула, что единственным условием ухода с поста президента станут новые выборы в парламент, потому что действующих депутатов она считает нелегитимными, «Да, ничего не изменилось», - ответила Зурабишвили отвечая на вопрос о сохранении своей позиции по отказу оставить пост президента 29 декабря.

Политик добавила, что намерена остаться вместе с грузинским народом, который встал на защиту своего европейского будущего, и не хочет иметь ничего общего с правящей партией «Грузинская мечта».

Начавшиеся в конце ноября протестные акции в Грузии все еще продолжаются. Первой искрой стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Вышедшие на улицу сторонники оппозиционных партий устроили стычки с полицейскими.

В минувшую субботу 14 декабря, в Грузии впервые провели выборы президента через коллегию выборщиков. Победителем и единственным претендентом на пост лидера республики стал кандидат от «Грузинской мечты», известный футболист Михаил Кавелашвили. Его инаугурация пройдет 29 декабря, где действующий лидер страны Саломе Зурабишвили должна передать полномочия.

Грузия Интервью
17 декабря 2024, 16:36
Сара Вагенкнехт выдвинулась в канцлеры Германии с ожиданием проигрыша
Global Look Press
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Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Генеральный секретарь партии Кристиан Лейе заявил, что ни кандидат, ни руководство политического объединения не испытывают никаких иллюзий и прекрасно понимают, что шансов на победу у Вагенкнехт нет.

«Мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на такой шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», - заявил он.

Лейе пояснил, что ряд телевизионных каналов во время предвыборной кампании устраивают дебаты только между кандидатами в главы правительства.

В минувший понедельник, 16 декабря, Бундестаг вынес вотум недоверия действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу и всему правительству. В ближайшие дни президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен принять решение о роспуске парламента и перевыборах, из которых сформируется новый кабмин. По предварительным подсчетам, новое голосование пройдет 23 февраля.

Инициатором вотума недоверия стал сам Шольц. На такой шаг он пошел из-за развала правительственной коалиции после ухода с поста министра финансов лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

В истории послевоенной Германии это третий случай, когда канцлер решился на подобный маневр. Ранее к нему прибегал Гельмут Коль, у которого получилось возглавить правительство во второй раз. Следующим стал Герхард Шредер. Но по итогам повторных выборов он уступил пост канцлера Ангеле Меркель.

Прославившаяся левыми взглядами и критикой предоставления военной помощи Украине немецкий политик Сара Вагенкнехт стала кандидатом на пост канцлера от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость». Об этом сообщила газета Die Zeit.

Германия Выборы
17 декабря 2024, 09:50
Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии приостановили
U.S. Department of Defense
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Индия решила приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок на своих верфях для ВМС страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Объявление победителя тендера отложили на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на испанские и немецкие компании, не выполнившие обязательства по передаче технологий для строительства субмарин.

Журналисты отметили, что срыв сделки стал серьезным ударом по правительству Нарендры Моди, который стремился получить для страны серьезное вооружение по программе Make in India.

«Ситуация с западными компаниями поспособствует активизации сотрудничества России с Индией в сфере модернизации военно-морского флота, учитывая готовность Москвы передать Дели необходимые технологии», - добавили они.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в Москве провел переговоры с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом. Во встрече также принял участие министр обороны России Белоусов.

Индия Строительство Военные
16 декабря 2024, 19:00
США ввели новые санкции против России и Северной Кореи
РИА «Новости»
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Министерство финансов США добавило в санкционный список 11 физических и восемь юридических лиц из России и Северной Кореи. Об этом сообщило управление по контролю за иностранными активами ведомства.

Согласно документу, все физические лица, попавшие в обновленный перечень американского Минфина, являются гражданами КНДР.

Среди компаний, которых коснутся ограничения, значатся российские ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг», а также четыре зарегистрированные в Северной Корее организации.

В Министерстве финансов США не уточнили, каковы основания для введения новых санкций.

Сегодня Евросоюз включил российскую авиакомпанию Utair в очередной пакет санкционных ограничений против России.

США Санкции

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