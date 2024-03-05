Два самолета столкнулись над национальном парком в Кении

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По данным издания, 5 марта над национальным парком столкнулись тренировочное воздушное судно Cessna и самолет местной авиакомпании Safarilink с 44 людьми на борту.

От удара Cessna упал на участок парка. На его борту находились два пилота, они скончались.

Тем временем пассажирский лайнер вернулся в аэропорт вылета. Представители Safarilink сообщили, что на борту самолета никто не пострадал.

Накануне в Западном Нэшвилле рухнул одномоторный самолет. Планер разлетелся на части и загорелся неподалеку от трассы I-40 за магазином Costco и съездом на Шарлотт Пайк. В результате крушения погибли несколько человек.