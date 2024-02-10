Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара

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Пожар разгорелся в энергоблоке № 3. Там загорелся главный трансформатор, причину возгорания установить пока не удалось. Сработала система пожаротушения, возгорание ликвидировали. По информации радиостанции, пожар произошел вне ядерной зоны, опасности для населения и окружающей среды нет.

Работу энергоблоков № 3 и № 4 временно остановили, АЭС некоторое время будет вырабатывать меньше электроэнергии. Французские специалисты ведут расследование причин пожара.

Ранее ЧП случилось на атомной электростанции «Цуруга» в Японии. На первом энергетическом блоке в месте турбинного отсека заметили дым.