Два поезда столкнулись в Индонезии, есть погибшие

Крушение произошло около 06:00 утра (02:00 по московскому времени) возле Чикаленгка. По словам представителя железнодорожного оператора PT KAI, одним из погибших оказался стюард. Личности других жертв устанавливают.

В момент ЧП в одном из поездов находились 287 пассажиров, в другом - 191. Всех людей эвакуировали, а пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Индии при столкновении двух поездов с рельсов сошли три вагона, погибли 10 человек. В Пакистане в результате аварии на железной дороге и схода 10 вагонов погибли 30 человек.