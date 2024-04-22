Два питбуля загрызли малыша на юге Италии

«Огромная трагедия произошла сегодня утром в Камполонго. Нападение двух питбулей унесло жизнь 15-месячного малыша на глазах его матери, которая также была ранена», - отметили в материале По словам мэра города Эболи, ветеринарная служба забрала собак из дома владельцев, чтобы подвергнуть их эвтаназии.

По данным издания, собаки принадлежали подруге матери погибшего ребенка. Животные оказались на свободе и выбежали во двор небольшого дома в тот момент, когда ребенок выходил на прогулку со своим дядей. Взрослые попытались спасти малыша, но безуспешно. Он погиб на месте.

Стая бездомных собак напала на ребенка, который гулял рядом с гаражами в Оренбурге. От полученных ран мальчик скончался.