23 августа 2024, 08:10

Два метеозонда упали в Польше за сутки

Unsplash
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Два метеозонда рухнули на территории Польши за сутки. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Оба объекта упали на северо-востоке страны. После обнаружения первого зонда глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что объект не могли использовать в военных целях.

По словам пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского, метеорологический воздушный зонд якобы могло принести из Калининградской области. В результате падения объектов никто не пострадал. Разрушений также нет.

В июле 2024 года полет американского беспилотника Global Hawk зафиксировали возле Калининградской области. Дрон вылетел с базы НАТО в Италии, его путь лежал через воздушное пространство Болгарии, Греции, Словакии, Венгрии и Польши.

Месяцем ранее разведывательный БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton подал аварийный сигнал после полета в районе Крыма.

Беспилотники Польша
23 августа 2024, 01:07
Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro совместного предприятия с РЖД
РИА «Новости»
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Финляндия незаконно изъяла поезда Allegro совместной компании VR Group и РЖД и обязана заплатить неустойку за нарушение контракта в размере 550 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в РЖД.

«Незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, которые обязали финских железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. За неисполнение решений судов предусмотрена неустойка», - пояснили в российской компании.

Поезда Allegro курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, на этом маршруте они должны были эксплуатироваться до 2041 года.

В начале августа стало известно, что Финляндия отказалась от открытия границ с Россией в ближайшее время.

РЖД Финляндия Россия
22 августа 2024, 15:17
«Не хочу гражданской войны». Маск предупредил несколько стран о возможных конфликтах
Global Look Press
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Многие страны идут по пути Великобритании, все больше приближаясь к началу гражданских войн. Об этом в соцсети X заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты правительства. По его мнению, именно руководство государств уделяет слишком много внимания политике идентичности, тем самым подталкивая население к гражданским войнам.

«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», - подчеркнул предприниматель.

Ранее Илон Маск критически высказался о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера , который назвал беспорядки в стране «обычным насилием». Бизнесмен спросил его, нужно ли беспокоиться из-за атак на все сообщества.

В августе в Великобритании прошла волна протестов. Для предотвращения беспорядков власти задействовали шесть тысяч сотрудников полиции, сообщил RT.

США Великобритания Войны Илон Маск
22 августа 2024, 09:27
Юг Польши затопило после мощного ливня
Global Look Press
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Несколько городов на юге Польше оказались затоплены после ливневых дождей. Об этом сообщила газета Wiadomości.

В городе Замосць выпало рекордное количество осадкой - 114,5 миллиметра. После ураганного ветра в службу спасения поступило 116 вызовов. Также стихия задела другие польские населенные пункты - Люблин, Закопане, Скибицу, Грыбув, Подобин и Гочалковице-Здруй.

Далее, по прогнозам синоптиков, грозы и дожди двинутся на балтийское побережье и восток страны.

Ранее в Приморском крае из-за сильных дождей частично обрушился автомобильный мост. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока, автомобили на стоянках ушли под воду по крышу. В городе, по данным заммэра Дмитрия Свитайло, выпало 57 миллиметров осадков. Также на из-за циклона «Делия» на Санкт-Петербург обрушились ливни , оказались затоплены несколько районов города.

Польша
22 августа 2024, 08:15
Иранский Генштаб назвал ложью выдвинутую прессой версию о причине гибели Раиси
Global Look Press
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Крушение вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси произошло не из-за перегруза и нарушения протокола безопасности, как об этом писали некоторые издания. Об этом сообщило агентство Mehr.

Генштаб ВС Ирана назвал искаженной публикацию агентства Fars и ряда других зданий о том, что Раиси якобы погиб из-за перегруза вертолета. Ведомство назвало эти данные ложью и призвало прессу согласовывать статьи по теме обороны и безопасности и «не жертвовать точностью ради скорости».

По данным Fars , воздушное судно потерпело крушение из-за опоздания и испортившейся погоды. В агентстве отмечали, что на борту находилось на два человека больше, чем допускается правилами безопасности. В издании добавили, что пилот из-за тумана высоко поднял вертолет, но у него не хватило мощности.

«Расследование дела о крушении вертолета аятоллы Раиси завершено <…> есть полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», - указал собеседник агентства.

Ранее Генштаб Ирана опубликовал результаты расследования крушения вертолета с Раиси. В докладе сообщили, что борт загорелся после столкновения с горой.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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