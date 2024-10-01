01 октября 2024, 23:24

Два летевших из России самолета развернули из-за ракетной атаки Ирана

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Самолет Red Wings, который летел из России в Израиль, приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к авиакомпании.

«Борт совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх», - заявил собеседник агентства.

По информации онлайн-табло аэропорта Сочи, Red Wings вылетел в 20:55 по московскому времени и должен был сесть в Тель-Авиве в 23:40.

Как отметили в авиакомпании, воздушное судно вернется в Сочи. Экипаж уже готовится к вылету.

Также известно о другом самолете, который поменял траекторию из-за иранских атак. Как сообщил Telegram-канал «Вести. Дежурная часть», борт авиакомпании Qatar Airways летел из Шереметьево в Доху, но экстренно приземлился в Баку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в воздушное пространство Ирана залетел самолет авиакомпании СЛО «Россия». Предположительно, внутри находятся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и члены российской делегации. Судно летело в Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии.

До этого Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В сторону еврейского государства пустили около 500 ракет. Воздушное пространство над страной закрыли из соображений безопасности.

Израиль Сочи Самолеты Россия Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Иран Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 23:27
Девять из 10. КСИР отчитался о ракетных ударах по Израилю
РИА «Новости»
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Не менее 90% иранских ракет достигли целей на территории Израиля, заявили представители Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Военные отметили, что самые современные системы ПВО не смогли предотвратить ракетную атаку.

«Несмотря на то, что этот район был защищен самыми передовыми и обширными системами обороны, 90% выстрелов успешно поразили цели», - процитировало КСИР агентство ISNA.

Представители КСИР добавили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и ряда других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Иран сумел пробить хваленый «Железный купол» - израильскую систему ПВО. По словам эксперта, все заявления о преимуществах системы - откровенная ложь.

Ракеты Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 23:22
Посольство РФ в Израиле заявило об отсутствии обращений от пострадавших россиян
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Информации о россиянах, которые могли бы пострадать из-за иранских атак на Израиль, пока не поступало. Об этом сообщило посольство РФ в еврейском государстве в беседе с РЕН ТВ.

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной», - заявили в дипмиссии.

Как отметили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

До этого стало известно, что иранские военные выпустили в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбили снаряды, однако попаданий исключить не удалось. Власти зафиксировали несколько падений ракет в крупных городах, включая Тель-Авив.

Израиль Туризм Россия Авиакомпании Иран Ирак
01 октября 2024, 22:57
«В полную силу». Представитель ЦАХАЛ высказался о предстоящей атаке Израиля по Ближнему Востоку
Pixabay
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ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит осуществлять мощные атаки по всему Ближнему Востоку. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова передало издание The Times of Israel.

«ВВС Израиля продолжают действовать в полную силу и сегодня вечером также продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», - заявил он.

Хагари отметил, что израильские силы ПВО и США «сработали эффективно» и отразили иранскую атаку.

Ранее ЦАХАЛ пообещал нанести мощные удары по Ближнему Востоку этой ночью. Это произошло после того, как Иран пустил в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбивали ракеты, но без попаданий не обошлось. Один из снарядов упал на израильскую школу.

Израиль Ракеты Иран Армия ПВО Ближний Восток Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 20:17
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю
РИА «Новости»
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Около 500 ракет выпустили иранские военные по территории Израиля, сообщила газета The Jerusalem Post. Системы ПВО сбивают снаряды, однако власти уже зафиксировали несколько попаданий в крупных городах, включая Тель-Авив.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о готовности израильских военных к ответу на любые иранские атаки. Попадания ракетами отметили в Тель-Авиве, Набатиме, Хоре, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу. Находящиеся в воздухе самолеты развернулись и отправятся на резервные аэродромы.

Ракетной атаке предшествовало нападение вооруженных мужчин на жителей Тель-Авива. Двое автоматчиков открыли огонь на городских улицах. Израильские спецслужбы ликвидировали террористов.

Ракеты Иран Конфликт Израиля и Палестины

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