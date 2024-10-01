Два летевших из России самолета развернули из-за ракетной атаки Ирана

«Борт совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх», - заявил собеседник агентства.

По информации онлайн-табло аэропорта Сочи, Red Wings вылетел в 20:55 по московскому времени и должен был сесть в Тель-Авиве в 23:40.

Как отметили в авиакомпании, воздушное судно вернется в Сочи. Экипаж уже готовится к вылету.

Также известно о другом самолете, который поменял траекторию из-за иранских атак. Как сообщил Telegram-канал «Вести. Дежурная часть», борт авиакомпании Qatar Airways летел из Шереметьево в Доху, но экстренно приземлился в Баку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в воздушное пространство Ирана залетел самолет авиакомпании СЛО «Россия». Предположительно, внутри находятся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и члены российской делегации. Судно летело в Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии.

До этого Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В сторону еврейского государства пустили около 500 ракет. Воздушное пространство над страной закрыли из соображений безопасности.