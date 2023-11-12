Два корабля ТОФ и танкер «Печенег» впервые за почти 50 лет зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

Оба корабля пришвартовались в порту, указало агентство. Читтагонг считают главной морской гаванью Бангладеш.

ТАСС также обратил внимание, что российские военные моряки прибыли в эту южноазиатскую страну впервые за почти 50 лет.

В начале сентября Бангладеш посетил с визитом глава МИД России Сергей Лавров. В рабочем графике министра значилась встреча с премьер-министром страны Шейх Хасиной и переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

Главными темами для обсуждения стали перспективы развития двусторонних отношений и вопросы международной и региональной повестки дня.

На встрече с Абдулкаламом Абдулом Моменом Лавров отметил, что Россия очень ценит тот факт, что Бангладеш, несмотря на давление со стороны США и их союзников, придерживается в своей внешней политике исключительно национальных интересов.

Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России - «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» - и танкер «Печенег» зашли в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщил ТАСС.