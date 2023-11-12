12 ноября 2023, 10:20

Два корабля ТОФ и танкер «Печенег» впервые за почти 50 лет зашли в порт Читтагонг в Бангладеш

РИА «Новости»
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Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России — «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» — и танкер «Печенег» зашли в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщил ТАСС.

Оба корабля пришвартовались в порту, указало агентство. Читтагонг считают главной морской гаванью Бангладеш.

ТАСС также обратил внимание, что российские военные моряки прибыли в эту южноазиатскую страну впервые за почти 50 лет.

В начале сентября Бангладеш посетил с визитом глава МИД России Сергей Лавров. В рабочем графике министра значилась встреча с премьер-министром страны Шейх Хасиной и переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

Главными темами для обсуждения стали перспективы развития двусторонних отношений и вопросы международной и региональной повестки дня.

На встрече с Абдулкаламом Абдулом Моменом Лавров отметил, что Россия очень ценит тот факт, что Бангладеш, несмотря на давление со стороны США и их союзников, придерживается в своей внешней политике исключительно национальных интересов.

Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России - «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» - и танкер «Печенег» зашли в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщил ТАСС.

Корабли Россия
12 ноября 2023, 10:37
Экс-главком НАТО призвал Украину согласиться на утрату территорий
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Украинский конфликт стал похожим на завершение войны на Корейском полуострове, властям страны необходимо соглашаться на утрату территорий. Такое мнение в статье для Bloomberg выразил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его мнению, признание территориальных потерь станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины.

«Вероятно, им придется смириться с временной утратой Крыма и сухопутного коридора к полуострову. Такой исход понравится не всем, ведь Украина не хочет идти на уступки территорий, а Запад заявлял о невозможности отдать эти земли России», - отметил бывший главком.

При этом Ставридис подчеркнул, что такой расклад вряд ли устроит и российскую сторону.

«В этом случае она получит огромные заминированные территории, что вряд ли станет достойным призом. Поставки ВСУ истребителей F-16 никак не изменят ситуацию, поэтому чем быстрее завершатся боевые действия, тем быстрее Украина восстановится», - заключил он.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик предрек Украине полный коллапс после завершения конфликта.

НАТО Украина
12 ноября 2023, 09:55
Трамп потребовал транслировать судебные заседания по своему делу
РИА «Новости»
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Слушания из зала суда по делу экс-президента США Дональда Трампа попросили транслировать в прямом эфире. С таким ходатайством адвокаты политика обратились к судье Тане Чуткан, сообщила газета The New York Times.

«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», - указали в прошении юристы.

В окружном суде Вашингтона идет рассмотрение федерального дела о президентских выборах в США в 2020 году. Трампу в качестве одного из эпизодов вменили попытки изменить итоги голосования со штурмом Капитолия.

Практика федеральных судов в США обычно не предусматривает фото- или видеосъемку из залов заседания. В статье NYT подчеркнули, что за право трансляции адвокатам Трампа придется серьезно побороться.

В начале недели экс-глава Белого дома давал показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве в финансовых отчетах. Трампу, который стал главным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, грозят еще три разбирательства по трем уголовным делам. Одно из них как раз связано с выборами 2020 года, другое - с обращением с секретными документами, а третье - с выплатой денег бывшей порноактрисе за утаивание романа.

США Суд Дональд Трамп
12 ноября 2023, 09:41
Израиль допустил нанесение ударов по южным районам сектора Газа
Unsplash
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Израильская армия не брала на себя обязательство по ненанесению ударов по южным территориям сектора Газа. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, его слова привел ТАСС.

«Идет война, ситуация на земле развивается динамично. Подчеркиваю, что мы уже призывали и продолжим призывать палестинцев переезжать на юг анклава. Однако мы никогда не говорили, что не станем наносить ударов по южным районам Газы», - сказал Конрикус.

Он отметил, что военная обстановка может сложиться таким образом, что удар по южным районам окажется неизбежным.

«Для наблюдающих за ситуацией это очевидная и понятная история. Мы говорили только о том, что свое основное внимание сфокусировали на северной части сектора», - добавил представитель ЦАХАЛ.

В субботу, 11 ноября, издание Tasnim сообщило, что палестинские силы остановили продвижение армии Израиля в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 09:33
ЦАХАЛ раскрыл планы ХАМАС по вывозу заложников под видом беженцев
РИА «Новости»
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Боевики ХАМАС могут попытаться вывезти захваченных заложников из северных районов сектора Газа под видом беженцев, используя для этого гуманитарные коридоры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус, сообщил ТАСС.

«Я не могу вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции. Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме», - указал Конрикус.

Он также обратил внимание, что ранее в СМИ появились данные о том, что военные ЦАХАЛ, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди беженцев, выезжающих из северных районов анклава.

«Они кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним», - пояснил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

По словам Конрикуса, никаких дополнительных деталей о действиях ЦАХАЛ он сообщить не может. При этом он подчеркнул, что никаких блокпостов в Газе нет.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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