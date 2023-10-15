Два избирательных участка в Польше эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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«На избирательных участках № 425 и № 426 <…> в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе», - написали авторы материала.

Два указанных участка, как отмечается, находятся в одном здании. Многие избиратели еще не успели проголосовать на этих точках.

По данным агентства РАР, работа избирательной комиссия № 431 также была приостановлена в связи с проверкой. Правоохранители проверяют подозрительный рюкзак возле здания школы, где расположен избирательный участок.

Парламентские выборы в Польше проходят в воскресенье, 15 октября.

Еще до открытия участков для голосования избирательные комиссии допустили 144 нарушения. Такие данные получил от начальника полиции в 06:00 15 октября глава Государственной избирательной комиссии страны Войцех Сыч.

Основные правонарушения, как отмечали СМИ, касались нехватки бюллетеней, ошибок в списках избирателей, а также предвыборной агитации, которая осталась еще до «дня тишины».