Два избирательных участка в Польше эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Варшаве эвакуировали два избирательных участка после сообщений о взрывном устройстве. Об этом написало издание Onet.
«На избирательных участках № 425 и № 426 <…> в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе», - написали авторы материала.
Два указанных участка, как отмечается, находятся в одном здании. Многие избиратели еще не успели проголосовать на этих точках.
По данным агентства РАР, работа избирательной комиссия № 431 также была приостановлена в связи с проверкой. Правоохранители проверяют подозрительный рюкзак возле здания школы, где расположен избирательный участок.
Парламентские выборы в Польше проходят в воскресенье, 15 октября.
Еще до открытия участков для голосования избирательные комиссии допустили 144 нарушения. Такие данные получил от начальника полиции в 06:00 15 октября глава Государственной избирательной комиссии страны Войцех Сыч.
Основные правонарушения, как отмечали СМИ, касались нехватки бюллетеней, ошибок в списках избирателей, а также предвыборной агитации, которая осталась еще до «дня тишины».