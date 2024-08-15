Два французских пилота погибли после столкновения истребителей

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«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье», - написал Макрон.

До этого французские СМИ сообщили об авиакатастрофе с участием двух военных истребителей Mirage на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель. На борту находились три летчика, все они были французами.

Позже в ходе поисковых работ обнаружили катапультировавшегося пилота. Поиски летчика второго истребителя, который находился на борту вместе с курсантом, продолжили.

Позже появилась информация, что крушение потерпели самолеты Rafale из эскадрильи «Аквитания».

Причины авиакатастрофы пока еще не озвучили.