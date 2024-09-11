11 сентября 2024, 13:44

Два члена экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос

Global Look Press
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Два члена экипажа корабля Crew Dragon 12 сентября выйдут в открытый космос. Об этом сообщил Интерфакс.

Они будут первыми в истории непрофессиональными астронавтами на частном корабле, совершившими это.

В состав экипажа вошли бизнесмен Джаред Айзекман, отставной летчик Скотт Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон. В открытый космос выйдут Айзекман и Джиллис. Всего полет продлится пять дней, экипаж совершит много уникальных научных экспериментов.

Ранее стало известно, что корабль Boeing Starliner, находящийся на МКС, начал издавать странные звуки. Из-за его поломки двое астронавтов пробудут на орбите на восемь месяцев дольше, чем ожидалось. Вернет их на Землю корабль SpaceX.

США SpaceX Космос
11 сентября 2024, 08:56
Харрис собралась снизить зависимость США от импорта нефти
pxhere.com
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США должны снизить зависимость от импорта нефти и инвестировать в разные источники энергии. Об этом в ходе дебатов на телеканале АВС News заявила кандидат в президента США от Демократической партии Камала Харрис.

Кандидат в президенты Штатов добавила, что намерена в случае победы на выборах заняться вопросом снижения зависимости государства от иностранной нефти.

«Моя позиция заключается в том, что нам нужно инвестировать в разные источники энергии, чтобы снизить зависимость от иностранной нефти», - сказала она.

Также Харрис заявила, что не намерена запрещать добычу сланцевых углеводородов с помощью гидравлического разрыва пласта.

Ранее в ходе дебатов Харрис призналась , что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала СВО и передала ему некие разведданные. Эта информацию, по ее словам, помогла украинскому лидеру «защитить себя».

Выборы президента США Камала Харрис
11 сентября 2024, 05:27
В США стартовали предвыборные дебаты Трампа и Харрис
РИА «Новости»
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В США стартовали публичные предвыборные дебаты кандидатов от демократов и республиканцев — вице-президента Камалы Харрис и экс-президента страны Дональда Трампа. Американский телеканал ABC News начал трансляцию.

В США стартовали публичные предвыборные дебаты кандидатов от демократов и республиканцев - вице-президента Камалы Харрис и экс-президента страны Дональда Трампа. Американский телеканал ABC News начал трансляцию.

В первом раунде соперники обменялись приветствиями, причем Харрис первой протянула руку Трампу. После этого они сразу перешли к дебатам, без раскачки.

Политические конкуренты начали с темы американской экономики.

Харрис заявила, что разработала план по улучшению положения среднего класса, поделившись в процессе фактами из своего детства. Кроме того, она обвинила Трампа в том, что экономика и здравоохранения после него остались в плачевном состоянии, сообщил RT.

Также она попыталась его уколоть тем, что он якобы продавал Китаю американские компьютерные чипы двойного назначения.

В процессе дебатов Трамп, в частности, предположил, что демократы несут ответственность за попытку его убийства. Также он заявил, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года в Вашингтоне и отказался признать, что проиграл выборы в 2020 году.

Ранее бизнесмен Илон Маск допустил, что предстоящие президентские выборы могут стать последними в США, если Трамп их проиграет.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
11 сентября 2024, 03:57
Мадуро назвал президента Доминиканы вором из-за ареста своего самолета
РИА «Новости»
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро после конфискации своего самолета на территории Доминиканской республики назвал президента этой страны Луиса Абинадера бандитом. Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

«Меня оставили без самолета. Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор», - сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер напомнил, что он у него много раз было общение с Абинадером «лицом к лицу», и у того не получится уйти от ответственности. Мадуро также отметил, что доминиканский народ «выставит ему счет» за арест самолета.

Власти США конфисковали президентский борт Мадуро. Арест воздушного судна произошел в Доминикане. Официальный представитель Мария Захарова раскритиковала действия США. Она предположила, что самолет Мадуро передадут бывшему лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

США Венесуэла Николас Мадуро Самолеты Аресты
11 сентября 2024, 01:08
В Индии поймали стаю волков, растерзавших 10 человек
Freepik
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Стая волков нападала на жителей индийского штата Уттар-Прадеш. Местные жители поймали пятого хищника с помощью дрона, сообщило издание Hindustan Times.

Нападения на людей в округе Бахрайч начались весной. Жертвами волков-людоедов стали 10 человек, преимущественно дети. После этого власти штата впервые за последние 50 лет разрешили стрелять волков на месте.

Стая состояла из шести волков, среди них был один хромой. По одной версии местных жителей, он мстил людям за свою хромоту.

Первого волка выследили 19 августа. Еще трех отловили в течение 10 дней. Поиски пятого длились примерно столько же. На свободе остался еще один волк-людоед. Для его ликвидации в округ направили девять стрелков.

Ранее в Курганской области жертвой нападения волка стала местная жительница.

Хищник растерзал женщину , когда та вышла гулять со своим псом.

Дети Индия Животные

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