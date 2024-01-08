Два человека пострадали при обрушении пролета моста в Белоруссии

В Китае открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму. Проект запустили в провинции Сычуань. Кадры объекта опубликовал РБК.

Ферма представляет собой сооружение высотой с 20-этажный дом. Инновационное решение позволяет не только максимизировать использование пространства, но и способствует увеличению урожайности без необходимости больших земельных участков.

Ключевая особенность проекта - автоматизированные системы и роботы, которые обслуживают ферму. Применение технологий оптимизирует уход за растениями и повышает производительность в этом уникальном сооружении.

В 2022 году в Китае появился необычный свинарник высотой в 26 этажей. Проблемой постройки стал вывоз навоза. Всего за день рабочие убирают до 120 тысяч кубометров отходов. Однако специалисты решили использовать навоз в качестве биотоплива для обогрева свинарника.