08 января 2024, 13:34

Два человека пострадали при обрушении пролета моста в Белоруссии

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Два человека пострадали при обрушении пролета моста через реку Неман в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Мост был неэксплуатируемым. Плита упала в момент демонтажа моста, утром 8 января вблизи деревни Тосино в Лидском районе. Травмы получили рабочие. В воде оказался экскаватор с машинистом.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы транспортировали пострадавших. Рабочего из экскаватора извлекла группа спасения на водах. Всех троих госпитализировали. Причина случившегося устанавливается.

Работа специалистов на месте происшествия попала на видео.

В ноябре 2023 года автомобильный мост обрушился в Подольске. С него упала иномарка. Женщина-водитель получила переломы. Исполнявший тогда обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил пациентку в больнице и убедился в том, что ей оказывают всю необходимую помощь. Московская область вызвалась помочь в восстановлении моста , хотя он находится на балансе столицы.

Белоруссия
08 января 2024, 13:52
Самую высокую в мире овощную ферму с роботами открыли в Китае
Freepik
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В Китае открыли самую высокую в мире вертикальную овощную ферму. Проект запустили в провинции Сычуань. Кадры объекта опубликовал РБК.

Ферма представляет собой сооружение высотой с 20-этажный дом. Инновационное решение позволяет не только максимизировать использование пространства, но и способствует увеличению урожайности без необходимости больших земельных участков.

Ключевая особенность проекта - автоматизированные системы и роботы, которые обслуживают ферму. Применение технологий оптимизирует уход за растениями и повышает производительность в этом уникальном сооружении.

В 2022 году в Китае появился необычный свинарник высотой в 26 этажей. Проблемой постройки стал вывоз навоза. Всего за день рабочие убирают до 120 тысяч кубометров отходов. Однако специалисты решили использовать навоз в качестве биотоплива для обогрева свинарника.

Роботы Китай Технологии
08 января 2024, 13:15
Китайская контрразведка задержала иностранца за шпионаж в пользу Британии
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Министерство государственной безопасности Китая задержало иностранного консультанта по делу о шпионаже. Его подозревают в сборе секретных сведений для британской внешней разведки MI6. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В министерстве не озвучили гражданство и возраст задержанного. По версии следствия, британская разведка с 2015 года тренировала иностранца и снабжала его специальным оборудованием. Задержанного также подозревают в том, что он помогал MI6 вербовать шпионов.

По информации издания, КНР впервые заявила о шпионаже со стороны Великобритании.

В 2023 году руководство Китая внесло поправки в закон по борьбе со шпионами. Благодаря нововведениям МГБ получило новые полномочия по обыску подозрительных организаций.

Ранее американский разведчик рассказал The Wall Street Journal о раскрытой агентурной сети ЦРУ в Китае. По его словам, США не смогли получить информацию о планах руководства КНР по важнейшим внешнеполитическим вопросам.

Разведка Великобритания Шпионаж Китай
08 января 2024, 12:40
Отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя
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Отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли. Он рухнул на задний двор дома школьного учителя из Портленда, сообщил Telegram-канал Shot. Обошлось без жертв.

Власти Соединенных Штатов попросили жителей помочь найти обломок Boeing 737 MAX 9. Для поисков собирались также задействовать вертолеты и дроны, чтобы раскрыть причину пришествия с вывалившимся куском корпуса на борту Alaska Airlines.

«Но тут объявился учитель Боб, которого сильно удивила находка на участке», - отметили журналисты.

Кусок фюзеляжа отлетел в пассажирском самолете во время полета. Несколько пассажиров получили травмы, но трагических последствий удалось избежать, потому что люди были пристегнуты и не ходили по салону. По счастливой случайности также не были заняты места рядом с выпавшим корпусом.

Когда самолет набрал высоту около пяти тысяч метров, вылетела часть фюзеляжа и сиденья. С ребенка, сидевшего недалеко, сорвало рубашку. На борту началась паника, из-за гула обращения бортпроводников не были слышны. Пилоты вернули самолет в аэропорт вылета и успешно посадили.

США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Примечательно, что за неделю до происшествия компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые 737 MAX 9, потому что выявили два случая, когда в самолете находили болт без крепящей гайки. У российских авиакомпаний нет забракованных самолетов Boeing 737 MAX 9.

США Дети Учителя Самолеты Boeing
08 января 2024, 12:24
МИД Китая не стал комментировать появление воздушных шаров возле Тайваня
piqsels
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Министерство иностранных дел Китая решило не комментировать сведения о появлении воздушных шаров возле Тайваня. Вопрос не входит в компетенцию МИД, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин на брифинге.

«Данная ситуация не относится к вопросам дипломатии», - сообщила она.

Речь шла о приближении к острову трех аэростатов Народно-освободительной армии Китая 7 января. За сутки ВС Тайваня заметили также девять воздушных судов и четыре корабля, сообщили в тайваньском оборонном ведомстве.

Китайские воздушные суда также приблизились к острову 5 января. Тогда ВС Тайваня зафиксировали пять кораблей и два аэростата. В опознавательную зону противовоздушной обороны вошел китайский беспилотник-разведчик WZ-7. Для контроля ситуации Тайвань направил морской и воздушный патруль.

В декабре лидер КНР Си Цзиньпин рассказал о планах мирного воссоединения острова с материковой частью государства.

Китай Тайвань

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