Два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве

По информации медицинской службы «Маген Давид Адом», двоих человек госпитализировали с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека пострадали от шока, помощь им оказали на месте.

До этого издание сообщило, что взрыв, предположительно, прозвучал на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема. На место прибыли полицейские, пожарные и спасательные службы.

Кроме того, газета и израильские паблики опубликовали фотографию, предположительно, крыла и двигателя беспилотника, обнаруженные на месте происшествия.

Сейчас армия и полиция проверяют версию, правда ли причиной взрыва стал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не зафиксировали, тревогу не объявляли.

Детали произошедшего еще уточняются, как и количество пострадавших.

Ранее в Минздраве Газы сообщали, что при ударе ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси провинции Хан-Юнис погибли 90 человек и 300 пострадали.