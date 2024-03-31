Два человека погибли в потасовках на муниципальных выборах в Турции

В ходе выборов местного главы управы в сельской местности в юго-восточной провинции Диярбакыр две группы граждан устроили словесную перепалку, которая затем переросла в вооруженную потасовку.

Мужчины начали нападать друг на друга, применять огнестрельное оружие, камни и палки. В результате погиб один человек и еще 11 пострадали. Сейчас в районе дежурит полиция, пострадавших отправили в больницы.

В провинции Бурса на западе Турции в ходе конфликта скончался местный житель, пострадали двое. Причиной потасовки стала поддержка местным жителем кандидата от другого клана, что вызвало вопросы у его родственников. Началась драка, в ходе которой в одного из участников драки выстрелили в упор из ружья.

В начале марта в Турции задержали более 30 человек по подозрению в подготовке терактов.