22 ноября 2023, 22:23

Два человека погибли при взрыве на мосту между США и Канадой

Freepik
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Взрыв прогремел на мосту над Ниагарским водопадом на американо-канадской границе, сообщил телеканал ABC. В результате два человека погибли. К расследованию происшествия подключилось ФБР.

По информации местного филиала телекомпании ABC, взрыв произошел с участием автомобиля на американской части моста. На месте работают правоохранительные органы. Радужный мост закрыли на неопределенный срок. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул прокомментировала происшествие на своей странице в соцсети X.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Представители государственных органов находятся на месте и готовы оказать помощь», - написал он.

По информации FoxNews , в результате взрыва два человека погибли, один сотрудник погранслужбы получил ранения.

Взрыв прогремел на автомобильном Радужном мосту, находящемся на границе США и Канады. Все произошло на пограничном пункте, вокруг него теперь видно задымление.

В ФБР сообщили, что бюро начало расследование по факту взрыва. В рамках расследования ведомство сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями.

«Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту - пограничном переходе между США и Канадой», - сказано в заявлении ведомства.

США Канада Взрывы
22 ноября 2023, 22:14
Способное спасти Украину «оружие» назвали в Италии
РИА «Новости»
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Мирные переговоры с Россией были единственным способом спасти Украину в начале конфликта. Об этом написало итальянское издание Fatto Quotidiano.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», - отметили в статье.

Автор напомнил, что украинский лидер столкнулся с наступлением российских войск по всей линии боевого соприкосновения. Это произошло на фоне истощения ВСУ и потери большого количества вооружения НАТО.

В публикации отметили, что у киевского режима не получится взять Крым и Запорожскую область. Украинским военным приходится продолжать боевые действия, только чтобы не сохранить имидж президента США Джо Байдена перед выборами.

На внеочередном саммите G20 президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он назвал военные действия трагедией конкретных людей, семей и страны в целом, призвав задуматься о том, как ее прекратить.

Россия Переговоры Владимир Путин Украина
22 ноября 2023, 21:28
Дыра в немецком кошельке. Щедрость ФРГ обрекла страну на бедственное положение
РИА «Новости»
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Многочисленные растраты Германии на военную помощь Украине и попытки восстановить собственную экономику после пандемии протерли в немецком кармане большую дыру. Обещанные киевскому режиму 60 миллиардов евро просто неоткуда взять. А рост народного негодования на фоне идеи повышения налогов может обернуться плачевной ситуацией для политической элиты ФРГ, пояснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» Telegram-каналу «360».

«Светофорная» безвыходность В общем, получилось так, что денег у «светофора» нет не то, что для Украины, а даже для выполнения собственных социальных обязательств. А между тем, со всех сторон все требуют денег. Например, только на строительство социального жилья, которого катастрофически не хватает, нужно 100 миллиардов евро.

Далее - его прямая речь.

«Гениальный» ход Берлина Оказавшись в трудной ситуации, власти Германии нашли изящное решение - одолжить деньги на стороне. Но так как существует «долговой тормоз», который препятствует таким займам, то эти заимствования решили… не проводить как долг.

Мол, мы сейчас денег где-то перехватим, а потом следующее правительство их по-тихому отдаст когда они в казне появятся. Как появятся - тоже никто не объясняет.

И вот тут уже взбунтовались финансисты, которые настрого запретили сей гениальный ход. И более того, запретили федеральной власти печатать новые деньги.

Наверное, проще уйти в отставку, тем более что и повод есть, и сгрузить непосильную ношу на новое правительство, но те же «зеленые» буквально зубами вцепились во власть, прекрасно понимая, что никогда больше правящей партией они не станут.

В общем, главный вопрос у властей Германии сейчас заключается в том, где бы найти денег , а потом найти еще и еще. И это при том, что экономика особого дохода в бюджет не приносит.

В общем, в бюджете нарисовалась огромная дыра, которая будет даже побольше, чем эти пресловутые 60 миллиардов.

Щедрость фюрера сгубила С бюджетным кризисом в Германии все еще смешнее, чем может показаться на первый взгляд. Ребята из «светофорной» коалиции напропалую тратили деньги, в том числе и на помощь Украине, и на компенсацию энергозатрат населения и предприятий, понадеявшись всего-то на жалкие 60 миллиардов евро, которые остались в «пандемийном фонде» страны.

Потому что повышение доходов бюджета - это повышение налогового бремени, а сокращение социальных расходов - ну, вы сами понимаете.

Евро Германия Украина Деньги
22 ноября 2023, 19:38
Большая часть россиян уже покинула сектор Газа — МИД
Global Look Press
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Благодаря усилиям МИД и загранпредставительств России процесс эвакуации российских граждан из Газы удалось наладить, сообщил директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства Александр Кинщак. Комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России», - подчеркнул он.

Также Кинщак выразил надежду, что совместными действиями удастся благополучно и полностью завершить все эвакуационные мероприятия.

Отдельно он обратил внимание, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом работает с ограничениями. Пропуск возможен только в светлое время суток, за которое пограничные процедуры успевают пройти несколько сотен человек. Их количество устанавливает египетская сторона.

«Это связано с <…> мерами с целью не допустить проникновения на свою территорию лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны», - пояснил Кинщак.

Периодически КПП закрывают представители ХАМАС, фактически контролирующие его работу с палестинской стороны, добавил он. Это необходимо, чтобы соблюдать требования движения по обеспечению доступа в осажденный анклав гумпомощи.

«Выход иностранных граждан из сектора Газа происходит в условиях продолжающихся боевых действий в анклаве, что еще больше осложняет процесс», - подчеркнул он.

Отметил директор департамента и еще один фактор - без согласия израильтян покинуть сектор не может ни один человек.

МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
22 ноября 2023, 17:48
США осуждают только те госперевороты, в которых не участвуют сами — Захарова
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о молчаливом одобрении Западом проведения властями Украины так называемой антитеррористической операции против регионов, выступивших против незаконной власти в стране. Комментарий дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Захарова отметила, что у западных «партнеров» очень короткая память, поэтому им следовало бы вспомнить о том, как в декабре 2013 года сторонники Майдана использовали «коктейли Молотова» против правоохранителей, а шеф Пентагона предостерегал тогдашние украинские власти от применения силы.

Когда на Украине в результате госпереворота пришло к власти новое правительство, его действия против регионов, которые выступили против происходящего, одобрили и ЕС и США. Так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе Запад принял без колебаний.

«Когда пришедшие незаконно, совершившие переворот, ставленники Запада отправили вооруженные силы подавлять тех, кто выступал за законную власть, весь Запад замолчал», - констатировала Захарова.

Также она напомнила о высказывании Барака Обамы после убийства полицейскими в США безоружного афроамериканца Брауна.

«Во время акции протеста применение насилия не может быть оправдано. <…>Поджогом зданий, автомобилей, уничтожению собственности, угрозе жизни людей нет оправдания», - привела его слова дипломат.

Опубликовала Захарова и еще одну цитату о попытке госпереворота в Гамбии в 2014 году. Согласно ей, Штаты «категорически осуждают» любую попытку захвата власти неконституционным путем.

По оценке представителя МИД, американцы порицают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют.

«Про Украину <…> было заявлено, что народ восстал против ненавистного правительства и совершил „демократическую революцию“», - заметила она.

Мария Захарова Донбасс Запад МИД РФ Украина

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